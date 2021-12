Cvirus.- Sanitat obri demà un punt de vacunació amb motiu de la Marató de València

En concret, el dispositiu per a vacunar-se romandrà operatiu aquest divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 20 hores i el dissabte de 10 a 14 hores. Així mateix, s'han habilitat altres dos punts de vacunació el divendres 3 de desembre en La Salera de Castelló de 16.00 a 21.00 hores i en el centre comercial de l'Aljub d'Elx de 17 a 21 hores, segons han informat fonts del departament que dirigeix Ana Barceló.

Els punts de vacunació sense cita desplegats divendres passat amb motiu del Black Friday en zones comercials de la Comunitat Valenciana van administrar un total de 1.719 dosi contra el coronavirus i, en alguns casos, van haver de tancar més tard del previst davant "èxit" d'afluència i les llargues cues que es van formar.

La Comunitat Valenciana exigirà des de les 00.00 hores de demà divendres el certificat covid per a poder accedir a locals d'oci i restauració amb aforaments de més de 50 persones; espais dedicats a activitats recreatives i d'atzar amb menjar; esdeveniments i celebracions de més de més de 500 persones on no sempre es puga portar la mascareta i visites a hospitals, quan es permeten, i a residències de servicis socials.