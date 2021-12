Marbella destinará más de ocho millones de euros a planes de conservación y reparación del Paseo Marítimo

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha detallado que se modifica el destino de una partida cercana a los dos millones de euros prevista para ejecutar nuevos accesos al Hospital Costa del Sol, obra que finalmente asumirá el propio centro sanitario. Igualmente, se habilitan más de un millón de euros para paliar los daños del último temporal en las playas.

El concejal de Hacienda, Félix Romero, ha asegurado que "si se dejaran morir, algunos créditos no podrían incorporarse al próximo ejercicio o no podrían ser utilizados hasta abril"; y el objetivo es "garantizar que determinadas partidas, que están financiadas con fondos de carácter finalista, no se pierdan y puedan ser trasladadas al año siguiente para que los servicios lleguen a los ciudadanos lo antes posible".

Aún así, se va a solicitar igualmente a la Junta de Andalucía una línea de subvenciones para sufragar una parte de estas reparaciones, ha informado la regidora, que ha explicado que van a trabajar "con la Demarcación de Costas para estudiar qué medidas se pueden adoptar para evitar estas situaciones hasta que el litoral cuente con los espigones".