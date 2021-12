Reyes tilda de "desoladora" la gestión de la Junta y lamenta que "todo funciona peor que hace tres años"

"Dicen que son el Gobierno del cambio y, efectivamente, son el Gobierno del cambio a peor", ha dicho. En el caso concreto de la provincia, ha denunciado "la estafa, el fraude y el engaño" del presidente, Juanma Moreno, por el "incumplimiento" de todos sus compromisos.

Así lo ha indicado este jueves en rueda de prensa, coincidiendo con el tercer aniversario de las últimas elecciones autonómicas, sobre las que ha recordado que "el PSOE ganó", pero "no pudo gobernar por la pinza PP-Vox", que "se han llevado muy bien durante 36 meses".

El dirigente socialista ha afeado que en este tiempo "Moreno Bonilla no ha cumplido con nada de lo prometido". "Prometió 46.000 empleos en Jaén, cinco planes especiales y más de 800 millones de inversión. Hoy hay casi 50.000 parados, ninguno de los planes anunciados está en marcha y a fecha de octubre de este año la Junta no había ejecutado ni siete millones de euros de inversiones en la provincia", ha añadido.

A esto ha sumado que "decía que iba a terminar la Autovía del Olivar" y que iba a construir autovías en Torredonjimeno-El Carpio y Jaén-Fuerte del Rey-Andújar, pero "se confirma que la Junta no va a construir ni un solo kilómetro de autovía en toda la legislatura".

"Tampoco va a haber Ciudad Sanitaria ni Ciudad de la Justicia. Ni siquiera parece que vaya a circular el tranvía en esta legislatura, donde la única buena noticia es que un alcalde socialista, Julio Millán, ha sido capaz de desatascar lo que el PP tenía atascado", ha comentado.

Para Reyes, ese "cambio a peor" se ha notado en otros apartados, como la sanidad, donde sigue habiendo "retrasos" en las citas con el médico, el Hospital de Cazorla continúa sin estar abierto al cien por cien y se están "desmantelando" los Hospitales de Andújar y Sierra de Segura, con una "derivación masiva" de pacientes a clínicas privadas de Córdoba y Granada. Además, han "aumentado las listas de espera", las citas con el especialista "se están dando ya para 2023" y se están registrando "graves retrasos" en algunos tratamientos.

En materia de educación, ha aludido al "cierre" de colegios y escuelas infantiles, el "recorte de 124 unidades" de infantil y primaria en toda la provincia, la creación de aulas mixtas con alumnado de distintas edades, la suspensión de comedores escolares durante dos cursos y que afectó a más de 1.500 familias, la crisis del transporte de escolar o el "recorte de monitores" de educación especial que está afectando a varios pueblos.

POLÍTICAS DE EMPLEO

Igualmente, ha hablado de la "merma" en las políticas de empleo, donde ha reprochado especialmente que la Junta no tenga ayudas para las empresas que sí tienen, por ejemplo, en comunidades limítrofes como Castilla La Mancha. También ha denunciado la "ausencia de planes de reindustrialización", a pesar de las promesas para Jaén capital, Linares y el eje de la N-IV, Úbeda, Baeza, Alcalá la Real y Villacarrillo.

Ha criticado que las líneas de ayudas a la instalación de empresas están "desactivadas" y los planes de empleo "han sido recortados", con nueve millones de euros menos este año para los ayuntamientos de la provincia. La Junta también mantiene "paralizada" la triple área logística de Linares, Andújar y Bailén, continúa su "boicot" sobre la ampliación de suelo industrial en Martos y ha registrado un "bochornoso" retraso en la licitación del acceso a Geolit, que "podría haber llevado a cabo hace dos años y medio".

"Poco se puede esperar de una Junta que tiene devolver 600 millones de euros porque no ha sabido gestionarlos para ayudar a pymes y autónomos, de una Junta que tiene pendiente desde 2019 el arreglo de caminos rurales y de una Junta que ha despreciado a los ayuntamientos, a los que no destinó recursos extraordinarios durante lo peor de la pandemia y encima les endosaba gastos como la desinfección de colegios", ha afirmado.

TEATRILLO

En este punto, Reyes ha lamentado que Moreno "no quiera aprobar" las cuentas para 2022 y, "después de tres años de romance con Vox", se inventa "un teatrillo, finge una discusión con la ultraderecha, dice que no hay presupuestos y que habrá que ir pensando en adelantar elecciones".

"Es una irresponsabilidad histórica de Moreno Bonilla, una traición a Andalucía, porque está priorizando los intereses del PP, porque estamos en un momento trascendental para la recuperación económica y Moreno Bonilla la está poniendo en riesgo con premeditación y alevosía", ha alertado.

Al hilo, ha defendido que "es tiempo de presupuestos, no de elecciones" y ha subrayado que a Andalucía "le convienen unos presupuestos que consoliden la salida de la crisis y no unas elecciones que la paralicen". A su juicio, Moreno "se ha quedado sin coartada", porque el PSOE "lleva meses dispuesto a colaborar y arrimar el hombro con lealtad", por lo que si no hay presupuestos, será "porque la derecha pone sus intereses electoralistas por delante del interés general" de la comunidad.

"El PSOE va a defender el interés general de los andaluces y andaluzas y, desde luego, lo va a hacer con un gran proyecto liderado por Juan Espadas, que va a permitir recuperar un gobierno progresista para Andalucía", ha concluido el secretario general.