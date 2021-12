Ana García (CCOO PV): "La conflictivitat seguirà en augment fins que no deroguem la reforma laboral"

García Alcolea ha presentat aquest dijous davant el Consell Confederal, màxim òrgan entre congressos, el seu informe de conjuntura que ha comptat amb el suport d'una àmplia majoria. En el document es fa referència a la convocatòria de vagues en diferents sectors, vinculades als processos de negociació dels convenis col·lectius en les últimes setmanes, com el metall a Alacant, la neteja a Castelló o empreses com Pilkington.

També ha inclòs la situació que es viu en l'hoteleria en bona part de la Comunitat Valenciana, amb els convenis de Castelló i València sense firmar des de "fa ja massa anys", els ERO "massius" en sectors com la banca o les mobilitzacions en la funció pública per a recuperar els drets "arrabassats en els últims anys".

Es tracta de conflictes que s'estenen per tot l'Estat "davant la situació de bloqueig patronal". "Aquesta mateixa setmana, ens hem esmorzat una proposta regressiva de la CEOE sobre acomiadaments i temporalitat que ens pareix intolerable. No dubtarem a mobilitzar-nos si el Govern devalua els canvis que portem pactats amb la reforma laboral", ha sentenciat García.

200 CONVENIS ENGUANY

En el que va d'any s'han registrat a la Comunitat Valenciana un total de 200 convenis col·lectius que afecten a 393.620 treballadors. L'increment salarial pactat és de l'1,38% en el sector privat i un 2% en les administracions públiques. D'aquests convenis, 163 són d'àmbit d'empresa, que donen cobertura a 21.955 persones treballadores, mentre que els 37 restants són d'àmbit superior i regulen les condicions de 371.665.

"És evident que aquests increments pactats queden lluny de l'última dada d'IPC conegut i, en aquest sentit, és fonamental l'aplicació de les clàusules de revisió per a evitar la pèrdua de poder adquisitiu", ha manifestat la secretària general de CCOO PV.

D'altra banda, el Consell Confederal ha posat en valor l'esforç realitzat pel sindicat en les manifestacions del 20 de novembre per a reivindicar un sistema de finançament "amb major suficiència, equitat, autonomia financera i transparència".

"Les últimes setmanes hem desplegat una intensa campanya informativa, amb assemblees al llarg de tot el territori, un acte central amb els partits polítics i la recollida d'adhesions de comités d'empresa i seccions sindicals", ha destacat García, que considera una "tremenda decepció" que haja acabat novembre i la ministra María Jesús Montero no haja presentat la proposta per a començar a negociar el nou model de finançament, "que ha de tindre en compte les necessitats de les autonomies i sostindre els servicis públics, sense que hàgem de seguir per a açò endeutant-nos".