Las nuevas cuarentenas con Ómicron en España: a quién afecta y cómo sabe Sanidad si eres contacto de contagiado

El Ministerio de Sanidad ha anunciado la recuperación de las cuarentenas para los contagiados y sospechosos de tener la variante de covid Ómicron (y de la Beta y Gamma); pero también para los contactos estrechos con un positivo de estas variantes, incluso en los vacunados, algo que ha generado gran incertidumbre sobre cómo se aplicará esta medida.

Una de las cuestiones que generan más dudas es saber a qué variante corresponde cada prueba pcr positiva, ya que, como se recoge en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de covid-19, "la confirmación del tipo de variante no suele estar disponible en el momento del diagnóstico".

¿Cómo determinarán si tienes una variante que requiere cuarentena?

La forma de saber qué tipo de variante de la covid tiene una persona es a través de la secuenciación. Pero ¿se secuencian todos los casos? La respuesta es clara: no. Entonces, ¿cómo se puede saber? En este sentido, José María Molero, portavoz de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC), explica a 20minutos cómo funciona: "No es fácil detectarlo si no tienes el antecedente de procedencia. Por eso este es uno de los criterios que se utilizan para secuenciar un test cuando aparece una variante".

En estos primeros momentos de aparición de la nueva variante Ómicron, la secuenciación se está realizando solo a aquellas personas que proceden de países donde se han detectado los primeros casos y a través de la secuenciación rutinaria, que se hace cada semana al 5 o 10% de los test PCR que son positivos y tienen una alta carga viral.

¿Cómo sabré si tengo que hacer cuarentena?

En caso de que, tras hacer ese análisis, la variante de covid del contagiado sea Ómicron, Beta o Gamma, serán las autoridades sanitarias quienes contactarán con los contactos estrechos.

"Casi todas las comunidades autónomas han creado dentro de la atención primaria unas unidades que se dedican a ese estudio de los contactos familiares, porque es lo que pueden controlar. En cambio, el contacto social del contagiado en principio depende de Salud Pública, porque la ley les habilita y serían ellos quienes llamarían a los contactos".

¿Quiénes se consideran contacto estrecho?

Como recoge la última actualización de la estrategia de detección precoz, vigilancia y control de covid-19, se considera contacto estrecho "cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso o haya estado en contacto con sus secreciones y fluidos: personal sanitario o socio-sanitario que no haya utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar o cualquier persona que haya manipulado muestras biológicas sin las debidas medidas de protección".

Además, según recoge el documento, "de forma general, a nivel comunitario, se considerará contacto estrecho a cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros y durante un tiempo total acumulado de más de 15 minutos en 24 horas".

Así mismo, en entornos en los que se pueda hacer una valoración del seguimiento de las medidas de prevención, "podrá realizarse una valoración individualizada por el servicio de prevención de riesgos laborales o el responsable que sea designado para ese fin. A la hora de establecer el riesgo, se tendrán en cuenta determinadas circunstancias como espacios en que haya riesgo elevado de generación de aerosoles u otras características personales o sociales del entorno en que se evalúe la posible transmisión".

Soy contacto estrecho y estoy vacunado, ¿tengo que hacer cuarentena?

Pese a que hasta ahora los vacunados con la pauta completa no tenían que realizar cuarentena, con esta última actualización, Sanidad obliga a realizar cuarentena a contactos completamente vacunados en tres situaciones.

El primer caso es aquellos contactos de casos producidos por variantes Ómicron, Beta o Gamma. "La confirmación del tipo de variante no suele estar disponible en el momento del diagnóstico por lo que esta medida debe aplicarse también a aquellos casos en los que exista sospecha bien por información preliminar a través de PCR específica bien porque el caso forme parte de un brote que incluya casos producidos por dichas variantes", especifica el documento.

Los otros dos casos son las personas con inmunodepresión y los contactos de aquellos casos en los que se sospeche una transmisión a partir de visones.

Dudas sobre la nueva variante

Las incógnitas científicas que surgen en torno a la nueva variante son muchas, como su capacidad de transmisión, la gravedad de sus consecuencias o la efectividad de las vacunas existentes, que precisan de semanas para poder resolverse. De hecho, en la sexta actualización del documento de evaluación de las nuevas variantes que hace el Ministerio de Sanidad regularmente, se explica que todavía se desconoce la efectividad de la vacuna ante estos casos y que el riesgo de diseminación se considera alto.

En este sentido, Molero afirma que "estamos en una fase transitoria", y que "si en unas semanas se demuestra que la variante Ómicron no produce más gravedad ni se escapa a la vacuna, se podría volver a recomendar que la gente vacunada no tenga que hacer la cuarentena, porque aunque la puedan transmitir, se supone que el vacunado va a estar protegido y tiene pocas probabilidades de infectarse".