Chabeli Navarro se derrumba tras lo sucedido con Bertín Osborne: "Estoy mal, encima no puedo contar nada"

Chabeli Navarro ha explotado en su cuenta de Instagram en la noche del miércoles quejándose del infierno que lleva sufriendo en las últimas semanas, desde que se desvelara su supuesta relación con Bertín Osborne.

Fue en noviembre cuando diversas revistas del corazón señalaron que el cantante había estado viajando habitualmente a Sevilla para encontrarse con esta joven de 34 años conocida por su paso por Mujeres y hombres y viceversa.

Aunque la sevillana confirmó que a lo largo de este año habían estado conociéndose, Osborne declaró que solo conocía a Navarro de "una o dos ocasiones". Esta negativa dolió mucho a la influencer y así lo ha mostrado en su perfil.

Historia de Chabeli Navarro. CHABELINAVARRO / INSTAGRAM

"No sé si hago bien o no subiendo este vídeo, pero me acaba de dar un ataque de ansiedad, estoy nerviosa y no sabéis los meses que llevo", ha confesado a sus seguidores. "Llevo unos meses muy mal y no es justo todo lo que me está pasando".

Navarro ha vuelto a señalar que, desde que se hiciera pública la relación, Osborde ha hecho todo lo posible para que no hable con los medios de comunicación. "Es que encima no puedo hablar ni contar nada. Qué impotencia, de verdad. Llevo meses llorando una noche si y otra también".

Esta mañana ha explicado a sus seguidores que este momento de debilidad era solo "para desahogarse" y mostrar la realidad de lo que está sufriendo por la negativa de Osborde y los problemas que está teniendo para contar su versión.

Sin embargo, este jueves en Sálvame, María Patiño ha comentado que este "veto" que Bertín habría interpuesto a Chabeli no es cierto: "Ella dice que no le dejan hablar. Pero, por lo que yo sé, no es así. Lo único es que ella ha alargado los tiempos porque pensaba que la oferta que le iban a hacer para contar su historia, que no digo que sea falsa, iba a ser mejor".