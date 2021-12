Atur.- Ribó ressalta el major descens de l'atur de l'any, amb 57.469 aturats menys: "Les polítiques són adequades"

En concret, el mercat laboral de la ciutat ha registrat 57.469 persones aturades al novembre, enfront de les 64.564 que es van comptabilitzar al novembre de 2020 i les 62.607 que hi havia l'octubre passat, açò és, un descens del 10,99% interanual i un 8,21% menys que el mes anterior, segons ha detallat el consistori en un comunicat.

D'aquesta manera, València encadena set mesos consecutius de descens de la desocupació respecte al mateix període de 2020, i novembre ha marcat la major reducció en el que portem d'any.

L'alcalde ha qualificat de "molt positius" les dades tant de la ciutat com de la província i de la Comunitat Valenciana. El màxim responsable municipal ha comparat les polítiques que s'estan desenvolupant amb les polítiques que es van fer en l'anterior crisi econòmica a causa de la crisi financera de 2007-2008 i la crisi de les hipoteques d'alt risc.

En eixe moment, ha assenyalat Ribó, "l'atur i l'ajuda a la xicoteta i mitjana empresa mai es van tindre en compte", però aquesta vegada les xifres d'ocupació conegudes aquest dijous reflecteixen que les mesures impulsades des de l'administració són "adequades", ha valorat.

La xifra d'aturats a València ha disminuït un 8,21%, per damunt de la mitjana nacional, que està en el 2,4 %, i de les principals ciutats espanyoles, com Madrid (-2,17%), Zaragoza (-2,78%), Màlaga (-4,05%) o Sevilla (-6,74 %).

Igualment, lidera la creació d'ocupació entre les capitals de província de la Comunitat Valenciana, ja que Alacant s'apunta un increment del 6,73% i Castelló del 7,77%, segons Labora. Amb açò, València comptabilitza un total de 57.469 persones en situació d'atur i s'aproxima gradualment a la situació prèvia a la pandèmia.

L'evolució intermensual de la desocupació reflecteix, a més, una disminució de l'atur femení, que cau un 7,9%, la qual cosa representa que 2.887 dones han trobat un lloc de treball al llarg de l'últim mes. La taxa entre els joves és on la disminució de l'atur és més acusada, segons les dades de Labora, ja que s'ha aconseguit un descens del 14,7% entre la població d'entre 16 i 29 anys. La franja entre 30 i 44 anys, igualment, ha registrat un descens de la xifra de persones desocupades del 10,8%.

Per la seua banda, la regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, ha assenyalat que "les dades d'atur que ha publicat hui Labora són els millors que s'han registrat en la ciutat de València en els últims mesos", i ha incidit que "aquesta situació reforça el treball realitzat des de l'Ajuntament de València per a la recuperació econòmica després de la pandèmia".

L'edil ha afegit que "aquestes bones xifres no servixen per a llançar les campanes al vol, però si que contribueixen a motivar-nos per a continuar treballant en la línia que ens hem marcat".