Jorge Javier Vázquez revela a qué políticos no tendría que votar nunca su futura pareja

Jorge Javier Vázquez lo tiene claro: quiere un novio. Pero no uno cualquiera, sino un "novio, novio", alguien que encaje a la perfección con él y mire la vida con los mismos ojos. Así lo ha confesado el presentador en su blog de Lecturas.

El conductor de Sálvame ha acudido a su columna, Vidas propias, para hablar de su vida sentimental. No es la primera vez que lo hace, aunque nunca había sido tan explícito.

A la espera de conocer a su próximo compañero de vida, el actor, de 51 años, ha enumerado punto por punto cómo tendría que ser su pareja perfecta: cariñosa, detallista y afín a sus ideas políticas.

"Quiero un novio novio. Que me apetezca verlo continuamente. Que lo eche de menos y no de más. Que me ponga caliente con una mirada. Que quiera hacer sexo a todas horas", avanza el catalán en su texto, donde pide, además, que su novio quiera estar "toda la vida" con él, "aunque luego pase lo que pase".

En cuanto a sus preferencias políticas, su pareja tendría que cumplir con lo siguiente: "Que no le preocupe que España esté gobernada por bolivarianos y comunistas. Que no le guste Ayuso. Que no le guste Pablo Casado. Que no le guste Cuca Gamarra. Que no le guste Inés Arrimadas. Que no hable de política. Que no sea independentista. Que no vote a la CUP". En esta línea, tampoco tendrían que gustarle "los toros" ni preocuparte "la unidad de España".

Al rostro de Mediaset le gustaría que su futuro novio no estuviera demasiado familiarizado con las redes sociales ni con su parte 'oscura'. "Que no siga a Dulceida. Que no participe en disputas estériles en Twitter. Que no me pregunte si las peleas de Sálvame son de verdad", cuenta, sin tapujos. Y destaca que no busca a alguien que se crea superior por no ver la televisión.

Finalmente, el presentador pide que su pareja "no se hunda" ante "un problema", sino que le ayude a "darle la importancia justa". "Que no le guste mucho salir por las noches. Y que cuando nos levantemos por las mañanas pensemos siempre, siempre, que vale la pena estar juntos".