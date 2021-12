El puerto de Valencia será el primero de Europa en incorporar tecnologías de hidrógeno para reducir el impacto ambiental

El proyecto, que ha sido reconocido por diferentes organismos y que la Comisión Europea ha seleccionado como "iniciativa estratégica" para la descarbonización del transporte marítimo, ha sido presentado por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en la European Hydrogen Week 2021 (EHW 2021) como "ejemplo de la apuesta del sector marítimo en la descarbonización y la lucha contra el cambio climático".

El jefe de Planificación Estratégica e Innovación de la APV, Juan Manuel Díez, ha explicado Valenciaport está trabajando en el proyecto europeo 'H2PORTS' para aplicar el uso del hidrógeno en la maquinaria de las terminales. Para ello, se están preparando prototipos que servirán para testear esta tecnología y su aportación a la descarbonización del sector logístico y marítimo.

Se trata de una acción alineada con las necesidades y objetivos de la Comisión Europea y de la industria portuaria. El objetivo es proporcionar soluciones eficientes para facilitar una rápida evolución hacia un sector de bajas emisiones de carbono y cero emisiones. "Es un proyecto que estamos desarrollando en el Puerto de València que nos va a permitir aplicar esta tecnología en nuestras instalaciones", ha señalado Diez.

Al mismo tiempo, servirá para implementar esta energía en la cadena de suministro ya que "los puertos tenemos que ser los aliados de la comunidad logística en la reducción de emisiones y la descarbonización", ha agregado.

ESTACIÓN DE SUMINISTRO A PRINCIPIOS DE 2022

El Puerto de València instalará a principios de 2022 una "hidrogenera" o estación de suministro de hidrógeno verde. La estación será móvil y proporcionará el combustible necesario en las condiciones y cantidades adecuadas para garantizar los ciclos de trabajo continuos de los equipos que forman parte del proyecto H2Ports.

El primero de estos equipos será la máquina o prototipo de vehículo Reach Stacker o 'apiladora de contenedores' que estará alimentado con esta energía y que se probará en MSC Terminal Valencia. El segundo equipo que deberá atender la hidrogenera será una cabeza tractora 4x4 equipada con un conjunto de pilas de combustible para su prueba en las operaciones de carga/descarga en Valencia Terminal Europa del Grupo Grimaldi.

Díez ha desgranado los detalles del proyecto en la sesión 'Los puertos como facilitadores europeos y mundiales' junto a Jacques Vandermeiren, CEO of Antwerp Port Authority; Tudor Constantinescu, Principal Adviser DG Energy, European Commission Panellists; Reggy Vermeulen, CEO of Port Duqm, Oman; Bart Biebuyck, Executive Director, FCH JU; RADM Virgil Chi?ac, Mayor of Constanta (TBC); y Kadri Simson, European Commissioner for Energy.

Durante su intervención en la EHW, Juan Manuel Díez ha indicado que "es importante que expliquemos nuestra experiencia a otros puertos que puedan actuar como promotores de estas energías limpias".

En este sentido, el responsable de Planificación Estratégica e Innovación de la APV ha señalado que "Valenciaport es muy activo en iniciativas locales y regionales que impulsen esta colaboración, pero también en el ámbito europeo y mundial", por ello forma parte de la Clean Hydrogen Allicance y la Global Ports Hydrogen Coalition.

Además, en el marco del proyecto de Puerto H2, se ha creado un grupo asesor abierto a más de 65 miembros y 30 puertos de todo el mundo en el que Valenciaport trabaja para ayudar a desarrollar la cadena de valor del hidrógeno para los puertos.

"Este tipo de proyectos -ha continuado- forman parte de nuestro compromiso con nuestras ciudades y área de influencia para fomentar las energías verdes y la reducción de emisiones. Además, estamos situando al Puerto como hub energético con el uso de hidrogeno, energía eólica o fotovoltaica que facilite soluciones aplicables al resto de sectores".

Según el experto, "el hidrógeno tiene un enorme potencial para descarbonizar la economía" y en este sentido los puertos tienen "oportunidad" de contribuir. Con 'H2PORTS', el Puerto de Valencia quiere "servir de referencia a otros puertos" y para ello, es necesario "forjar alianzas" tanto en el ámbito local como mundial, ha apuntado.

De ahí que el puerto valenciano "forme parte de los principales movimientos para promover el uso hidrógeno en ámbito portuario". "Estamos intentando aportar nuestro granito de arena con nuestra experiencia pionera", ha remarcado.

4 MILLONES DE EUROS PARA H2PORTS

El proyecto europeo 'H2PORTS' (Implementing Fuel Cells and Hydrogen Technologies in Ports) está coordinado por la Fundación Valenciaport y la APV, y financiado por el programa Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU). Conllevará una inversión total de 4 millones de euros y participan, además de la Fundación Valenciaport y la Autoridad Portuaria de Valencia, el Centro Nacional del Hidrógeno, y las empresas MSC Terminal Valencia, Grupo Grimaldi, Hyster-Yale, Atena Distretto Alta Tecnologia Energia Ambiente, Ballard Power Systems Europa y Enagás.

La iniciativa de la APV por el uso del hidrógeno en sus instalaciones ya ha sido reconocida por el Gobierno de España en el marco de la Hoja de Ruta del Hidrogeno y forma parte de H2VLC Valencia Valle del Hidrógeno, en el que también participan el Ayuntamiento de València, la Generalitat Valenciana o la Universitat Politècnica de València, ha recordadol la Autoridad Portuaria en un comunicado.

La Europena Hydrogen Week (EHW 2021) es un evento que reúne a la industria europea, responsables políticos, representantes gubernamentales y comunidad investigadora para debatir sobre el creciente potencial del hidrógeno en los próximos años. La EHW 2021 ha abordado las oportunidades asociadas a la producción y el uso del hidrógeno y de los combustibles basados en esta energía en los diferentes sectores de la economía y cómo el hidrógeno desempeñará un papel clave en el 'Green Deal' europeo.