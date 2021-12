Puig demana a Iceta la cessió de la Dama d'Elx sis mesos i diu que el ministre es mostra "receptiu"

Així ho ha asseverat el dirigent autonòmic després de mantindre a Madrid un reunió amb el titular de Cultural, que Puig ha aprofitat per a tornar a abordar la petició des de la Comunitat Valenciana que el bust descobert a Elx (Alacant) siga cedit durant sis mesos. "I no només la Dama, sinó que realment servisca per a projectar tot el que significa l'art ibèric des d'Elx", ha precisat el president.

Puig ha assegurat que Iceta s'ha mostrat "receptiu" i li ha comunicat que estan estudiant la qüestió "amb totes les consideracions de caràcter tècnic que nosaltres evidentment estem convençuts que cal adequar en tractar-se d'una obra d'aquesta magnitud".

Per al president de la Generalitat, "hi ha un espai general de cooperació que hem de reafirmar". "El Ministeri de Cultura -ha recalcat- ha d'eixir necessàriament de Madrid, no pot estar residenciat únicament Madrid, i aquest és una política de desconcentració que nosaltres volem defendre".

MUSEU DE BELLES ARTS

Per açò és "fonamental", ha apuntat, "la consolidació d'alguns museus importants que existixen fora de Madrid", entre els quals ha destacat el Museu de Belles Arts de València, que "tindrà una capacitat major". "Estem establint eixe marc de cooperació per a dotar-li de la fortalesa que es mereix, ja que és la segona pinacoteca d'Espanya", ha reivindicat.

D'altra banda, el ministre ha informat al president valencià del suport a dos iniciatives importants de restauració de museus que es faran amb fons europeus: les muralles de Sagunt (València) i el Castell de Forna de Adsubia (Alacant), que van a rebre un milió d'euros cadascun per a la seua recuperació.