Confiesa la brutal violación de una joven a la que dejó medio muerta en un descampado de Zaragoza

José Manuel C. R., el presunto autor de la brutal violación de una joven de 35 años en agosto de 2020, a la que abandonó después en un descampado del barrio de Valdespartera de Zaragoza, ha confesado este jueves ser el autor de los hechos, según ha informado Heraldo de Aragón.

El acusado había negado en dos ocasiones hasta ahora la agresión, pero consciente de que la Fiscalía y la acusación particular estaban pidiendo para él penas de entre 25 y 27 años lo ha confesado todo y ha sido condenado a 14 años de prisión: nueve por la agresión sexual y otros cinco por las gravísimas lesiones.

La víctima, llamada Beatriz, que al trauma sufrido sumaba una salud delicada que finalmente hizo que falleciese meses después, lo había identificado desde el primer momento como el hombre que el 11 de agosto de 2020 estuvo a punto de acabar de su vida, pero el acusado siempre lo negó. No lo conocía de nada, pero la violencia que empleó contra ella y los desgarros y padecimientos sufridos nunca los olvidó. De hecho, la joven pasó varias semanas hospitalizada y nunca volvió a controlar esfínter alguno. "Cuando abrí los ojos, no me creía que siguiera viva, ahora no sé cómo vivir", confesaba Beatriz a Heraldo.

La abogada de la madre, tal y como le pidió la defensa para sellar el acuerdo, aceptó considerar probado que el agresor tenía diagnosticada una enfermedad mental y que el día que casi mata a la joven sufría un trastorno transitorio.

Además de los 14 años de cárcel, José Manuel C. R. tendrá que indemnizar a la familia con 97.300 euros y hacerse también cargo de las costas del proceso, incluidas las de la acusación particular.