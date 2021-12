Sin embargo, ha añadido que hasta que estas dosis no estén en sus manos la administración autonómica no hará un anuncio oficial al respecto.

"A veces ocurre que no se cumplen las previsiones y no queremos hacer un anuncio oficial hasta que no tengamos asegurado esto", ha incidido el vicepresidente este jueves durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.