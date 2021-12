Des de l'organització continuen desvetlant els noms dels cantants i bandes que passaran per l'escenari en la trobada, que se celebrarà en la localitat castellonenca del 14 al 17 de juliol.

Així, s'uneixen Justice, Nathy Peluso, The Snuts i Example, revelats en els últims dies, als ja avançats Kasabian, Two Door Cinema Club, Steve Aoki, IZAL, Love of Lesbian i Lori Meyers.