STEPV demana al Consell actuacions "urgents" per a solucionar impagaments de nòmines i complements retributius docents

El sindicat lamenta que, "una vegada més, els impagaments de nòmines d'algunes persones i els complements de moltes altres estan a l'orde del dia". Expliquen que, segons la Conselleria, el motiu pel qual hi ha persones que no han cobrat la nòmina encara és per manca de documentació o la presentació de documentació incorrecta. Així i tot, les persones afectades no han rebut cap comunicació de l'administració per a esmenar-ho.

Per tant, STEPV recomana a les persones que no han cobrat la nòmina que revisen la documentació que van presentar i la tornen a enviar corregida, si és el cas. En cas que la documentació estiga correcta, animen a les persones a acudir a les direccions territorials, "amb cita prèvia o no, i exigir que activen el pagament".

També queden pendents, segons el sindicat, els complements d'equip directius, triennis i sexennis, prefectures de departament, etc.STEPV va firmar un acord al novembre de 2020 pel qual el professorat en pràctiques del curs 2019-20 cobraria els triennis i sexennis corresponents, des de el 1 de gener fins al 31 d'agost de 2020.

Aquest acord, apunten, "encara no s'ha executat i aquest professorat ja és funcionariat de carrera i ni tan sols els han abonat els corresponents triennis i sexennis des que van obtindre aquest nomenament a partir de l'1 de setembre de 2020". "Es deuen milers d'euros a aquests col·lectius i la Conselleria es va comprometre a solucionar-ho en la nòmina d'octubre d'enguany o, com a molt, en la de novembre. I no ha sigut així", enlletgeixen.

Igualment, adverteixen de retards per a abonar els complements de direcció i altres càrrecs directius, així com les prefectures de departament, triennis i sexennis des de 2018, les despeses per a ser membres de tribunals, etc., que tampoc s'estan pagant dins del termini i en la forma escaient i ja es deuen molts mesos".

STEPV-Intersindical recorda que porta temps denunciant aquesta situació, juntament amb STAS-Intersindical, en la campanya 'Más personal para gestionar el personal', ja que les direccions territorials d'Educació "no donen proveïment per a poder portar actualitzats els pagaments".

En aquest punt, subratllen que la Direcció territorial d'Educació de València és "la més gran de l'Estat, juntament amb la d'Alacant". "Fan falta més direccions territorials i més personal administratiu per a poder portar avant totes les gestions requerides", consideren.

En l'acord firmat al novembre de 2020 es va acordar, a més, contractar personal administratiu per a crear un departament de gestió de borses de treball, ja que fa tres anys que no es convoca cap borsa extraordinària, "malgrat les necessitats flagrants per a fer-ho", però aquestes persones "encara no han sigut contractades per la Conselleria de Funció Pública, responsable d'aquest personal".

"PROBLEMA ENQUISTAT"

STEPV, igual que el personal afectat, assegura estar "fart d'aquesta situació" i exigeix "actuacions urgents i contundents al govern valencià per a solucionar un problema enquistat des de fa anys".

En cas que no es produïsquen aquestes actuacions, avisa STEPV que exigirà responsabilitats en el govern valencià per "inacció i per incompliment dels seus compromisos com és l'abonament de les nòmines i els complements corresponents que deixa en una situació delicada les persones afectades".