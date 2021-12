La mostra 'Mujere entre Renoir i Sorolla' impregna de feminitat i canvi social el Mubag en el seu XX aniversari

L'exposició ha sigut presentada aquest dijous en una roda de premsa a la qual ha acudit la vicepresidenta i diputada de Cultura, Julia Parra, la comissària de la mostra, Helena Alonso, i el director del Mubag, Jorge Soler.

La mostra reuneix 71 obres pertanyents a la Fundació d'Art Contemporani Fran Daurel, 64 d'elles; i set més procedents del Museu Diocesà de Barcelona.

Amb elles "s'aborda el ric univers femení" de finals del segle XIX i principis del XX, que constitueix una de les etapes "més suggeridores" de la història de l'art "pels importants canvis socials i econòmics en els quals la dona comença a ser partícip i protagonista", ha recalcat Alonso en la presentació.

Per la seua banda, Parra ha assenyalat en la seua intervenció la "importància" d'aquesta proposta per la "àmplia" selecció d'autors de referència en la història de l'art i pel discurs expositiu entorn de la dona.

"Per primera vegada s'exposarà en el MUBAG una obra del pintor francés Renoir, amb el títol 'Femme et jeune fille dans un paysage', i també és la primera ocasió en la qual veurem ací el treball de Ramón Casas", ha afegit. Així mateix, ha destacat que "no tots els dies es pot recórrer una exposició que reuneix punts grans autors".

Igualment, Soler ha explicat que va veure per primera vegada l'exposició a Lisboa i ha assenyalat com a novetat que, en la mostra del Mubag, "és especialment interessant l'aportació del Museu Diocesà de Barcelona".

Així ha ressaltat l'"extens elenc d'obres per les quals estan considerats com a exemples en el món de la pintura i en l'escultura" en l'etapa d'inici de la modernitat artística.

SET ÀMBITS

El discurs expositiu diferència fins a set àmbits, com són la representació del nu -on destaca el 'Desnudo en el diván amarillo' de Sorolla-, també la dona lectora -amb obres com 'La lectura preferida' de Ribera- i la dona en l'espai exterior -amb 'En el palco' de Josep Llovera o 'Invierno' de Ramón Casas-.

De la mateixa manera, s'ha tractat també la figura de la dona treballadora -amb l'escultura d'Hugué 'La Llovera'-, l'àmbit domèstic -representat per 'Mujer mirando al exterior' de Casas o 'Mes de María' de Brull-, al costat del retrat -Sense títol de Casas- o l'arcadia somiada, bloc en el qual Renoir, amb 'Femme et jeune fille dans un paysage', representa el femení com a portador de l'ideal de bellesa i valors enfront del progrés tecnològic de principis de segle.