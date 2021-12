Igea dice que las ayudas del Gobierno a autónomos están "mal diseñadas" y pide que no se retiren

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante su comparecencia ante los medios de comunicación después de la celebración del Consejo de Gobierno.

Igea ha asegurado que los números ofrecidos no se ajustan a la "realidad" y habla de más de 116 millones concedidos, la mitad de los 232 que el Gobierno ha destinado a este fin a Castilla y León, lo que dejaría el porcentaje de ayudas sin conceder en un 50 por ciento y no en el 74 -180 millones- anunciados. "Confiamos en superar los 130 millones", ha avanzado.

El portavoz ha cargado contra los criterios, a su juicio, "mal diseñados" por el Gobierno que lastraba a los empresarios y pequeños comerciantes de la Comunidad. "Es algo que no solo hemos dicho nosotros, también lo ha criticado otros interlocutores como asociaciones de empresarios y autónomos. Los criterios son responsabilidad del Gobierno, nosotros solo las gestionamos, que queden claro", ha apostillado.

Además ha confrontado las ayudas del Ejecutivo central con las aportadas por la Junta, que se reparten "con rapidez" para recordar que ha ampliado el crédito. "Somos la Comunidad autónoma que más tiempo ha tenido abierta la posibilidad de solicitarla, la que más código CNAE ha repartido y la que más facilidades ha dado, por lo que el que tiene que hacer la reflexión es el que las ha diseñado", ha subrayado.

En este punto, ha vuelto a lamentar que los criterios no sean "uniformes" para todo el territorio. Con ese argumento, Igea ha explicado la diferencia entre la gestión de esta ayudas de autonomías como Canarias y Baleares, con el cien por cien de los fondos repartidos, y Castilla y León. "En las islas los límites para las ayudas son diferentes. Pero que 17 de 19 autonomías no hayan podido completar las ayudas igual tiene algo que ver. No se trata de echar la culpa al Gobierno, si no de decir la verdad, que los criterios los ha puesto el Ministerio de Hacienda y que la Junta no se puede hacer cargo de eso", ha continuado.