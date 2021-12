Bea Retamal estalla contra Adara Molinero y asegura tener pruebas para desenmascararla: "Está endiosada"

La ganadora de Gran Hermano 17, Bea Retamal, ha decidido grabar un vídeo en el canal de Mtmad que comparte con su novio, Dani G. Primo, exclusivamente para hablar de Adara Molinero. Desde que se conocieron en el reality en el que Retamal se alzó victoriosa, se inició una guerra de acusaciones entre ambas.

Tras la expulsión de Adara de Secret Story, Bea ha estallado y ha declarado que está dispuesta a desmontar las afirmaciones que ha hecho sobre ella. Además, cansada de que le llamase "muerta de hambre", ha afirmado que ahora sí que se va a dedicar a ganar dinero a su costa, haciendo vídeos hablando de ella.

A lo largo de la grabación, la exconcursante de Solos enumeraba distintas polémicas que había tenido con la que fuera ganadora de GH VIP y enseñaba a cámara vídeos que ella misma había montado donde se podían ver contradicciones en sus declaraciones. Asimismo ha sentenciado que, si ella habla de los demás, tiene que estar dispuesta a que hablen de ella: "Tienes que enfrentarte a las consecuencias".

Y es que a lo largo de su paso por la casa de los secretos, Adara ha hecho referencia en distintas ocasiones a la exnovia de su actual pareja, Rodri Fuertes. "Son cinco años y creo que estás obsesionada conmigo", ha declarado Bea, a la vez que repetía que estaba "cansada de esta guerra".

Del mismo modo, ha revelado un momento muy cercano que tuvo con Elena Rodríguez, madre de Adara, con la que compartió reality en Supervivientes. En una noche de tormenta la mujer le agarró la mano y le dijo: "Si mi hija me viese cogerte así de la mano se moriría de celos".

Esto dejó muy marcada a la ganadora de Gran Hermano y asume que Adara puede enfadarse al ver su vídeo. "No eres mi enemiga, me das pena, tu vida me daría pena", concluía antes de volver a repetir su petición de que se acabe el conflicto entre ambas.