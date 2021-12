Verónica Forqué, sobre su paso por 'MasterChef Celebrity 6': "Me he divertido mucho, pero estaba un poco acelerada"

Verónica Forqué fue una de las aspirantes más llamativas de MasterChef Celebrity 6, y es que su forma de ser y su manera de trabajar, sobre todo en los cocinados por equipos, era terrible para sus compañeros pero divertida para los espectadores.

Sin embargo, la actriz abandonó abruptamente antes de la semifinal porque no podía más, y ahora ha hablado un poco más sobre los motivos que la llevaron a tomar esa decisión.

Lo ha hecho en el desfile de Eduardo Navarrete a principios de semana, pasarela que el diseñador realizó en el mercado de San Antón de Madrid y que tuvo como modelos a compañeros como Miki Nadal, Belén López, Arkano, Vanesa Romero, Verónica Forqué y Terelu Campos.

¿Qué ha pasado con Verónica Forqué? La aspirante ha dejado un mensaje explicando su cansancio y su retirada hasta que se recupere https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/JwJ4WKbcR9 — MasterChef (@MasterChef_es) November 15, 2021

Al ser preguntada por la prensa, la actriz aseguró que abandonó "por circunstancias de la vida" y dijo que "no podía más". Aun así, su hija, María Forqué, había declarado que dejaba el programa por "un motivo especial" que se conocería en el futuro, pero Verónica ha negado esta información: "¿Ah si? No sé... Mi hija es mi hija. Yo no sé lo que dice ella, pero yo no sé".

La intérprete, que acaparaba todos los micrófonos, explicó que no se arrepiente de haber abandonado, pero sí repetiría la experiencia: "Me he divertido mucho, mucho. Ha sido muy divertido".

Además, Verónica Forqué reconoció que, al verse en la pantalla, se ha visto "muy acelerada". "He conocido gente estupenda, pero es muy agotador y estresante", definió el programa.

Y, sobre la posibilidad de ir a otros talents, aunque la actriz de 66 años no descartó la posibilidad, lo dejó en el aire: "Bueno, Dios dirá. Así en general, es difícil contestar".