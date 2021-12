Con cita previa. En autocita. Sin cita. En un vacunódromo, No, en el centro de salud. Si has pasado la covid, aquí no se pone el refuerzo., Aquí sí se pone... Muchas de las 1.9 millones de personas en España que se creían inmunizadas plenamente con la monodosis de Janssen asisten estos días perplejas a un desconcertante vaivén en los protocolos para inocularse una dosis de refuerzo frente a la covid-19 que nunca pensaron que tendrían que ponerse.

Delia L. ha recibido cuatro SMS en diez días del departamento de Salud de la Generalitat. El primero incluía una cita para unos pocos días después en un 'vacunódromo', donde le pondrían la segunda. Los otros tres SMS han ido llegando a su teléfono móvil con una cadencia de 72 horas, al no haber acudido a su cita primera por encontrarse fuera de Barcelona. Ahora le ruegan citarse en su centro de salud.

Carlos B., por el contrario, sigue sin recibir noticias de la Sanidad madrileña, a tres semanas de leer en prensa que le correspondía recibir la segunda dosis. Estuvo a punto de ir sin cita al Wizink o al Zendal, tras escuchar rumores de que vacunaban con solo comprobar que te habían inoculado Janssen, pero lo acaba de descartar. Una compañera de trabajo, unos años mayor, que ha ido con cita, lo ha preguntado y le han recomendado a él que espere a un SMS que no llega.

Todo el mundo habla de la tercera dosis y se informa poco de nosotros, los de la monodosis

"Todo el mundo habla de la tercera dosis y se informa poco de nosotros, los de la monodosis. Me siento una minoría de la que se hubieran olvidado", asegura.

En redes sociales, los madrileños se preguntan unos a otros cómo están siendo citados por Sanidad para esta segunda e inesperada dosis. Hay quienes han conseguido que les vacunen sin cita en el Wizink, solo tras constatar que se habían puesto la primera hace más de tres meses. Otros, sin embargo, se volvieron a casa tal y como habían venido después de hacer la cola.

Una situación parecida se ha repetido en las últimas dos semanas en los centros de salud. En alguna ocasión se ha puesto la dosis de refuerzo a personas sin cita. En otros se les ha respondido que no están autorizados a inmunizar sin el SMS preceptivo. Una regla que varía por municipios más que por la cohorte de edad a la que se pertenece.

Otro madrileño vacunado en verano con Janssen, Fran, contaba este jueves en Twitter que el 23 de noviembre le citaron en un hospital para recibir el refuerzo, normalmente una dosis de un suero distinto: Pfizer o Moderna. Acudió, hizo la cola, y le dijeron que como había pasado también la covid en enero no le ponían más vacuna. En un "giro inesperado", este 2 de diciembre, en el centro de salud al que había acudido a ponerse la vacuna de la gripe le han inoculado otra dosis contra la covid. Le argumentaron "cambios en la normativa".

El Ministerio de Sanidad esta semana ha pedido a las Comunidades Autónomas que aceleren la vacunación de estos casi dos millones de personas para que todos la hayan recibido de cara a la Navidad.

Así están citando para la dosis de refuerzo a los vacunados con la monodosis de Janssen en Barcelona, Valencia, Andalucía y Madrid

Barcelona. Las personas vacunadas con la monodosis Janssen irán recibiendo SMS en los que se les indicará que ya pueden pedir cita para la dosis extra. La vacunación de la dosis de recuerdo se realizará siempre en los centros de atención primaria y no en puntos de vacunación poblacional. Las personas sintecho y temporeros ya recibieron una segunda dosis a mediados de noviembre. (Informa Isabel Serrano)

Valencia. En la Consejería de Sanidad explican que se está citando sin problemas a todos los vacunados con Janssen y se les pone la dosis de refuerzo en los centros de salud. "Todo está yendo sin problemas", aseguran desde la Consejería. (Informa José Luis Obrador)

Andalucía: Andalucía no se están produciendo incidencias de ningún tipo en la vacunación de refuerzo al colectivo Janssen, que en la comunidad asciende a unas 300.000 personas. El proceso, señalan, se está llevando a cabo “con toda normalidad”. La vacunación para este grupo se abrió a primeros de noviembre, inicialmente para los colectivos más vulnerables: reclusos y personal de los centros penitenciarios, temporeros y personas sin hogar (en colaboración con ONG), y posteriormente se ha ido ampliando a todos los andaluces que recibieron la monodosis, siempre que hayan transcurrido tres meses desde la inoculación. La cita se puede solicitar a través de la web de ClicSalud+, la app o el teléfono de Salud Responde o en el mismo centro de salud, preferiblemente de forma telefónica. Además, también se puede acudir a los puntos habilitados por toda la comunidad para vacunación sin cita previa. En el caso de Sevilla, este punto se trasladó el pasado 1 de diciembre a la Facultad de Derecho. (Informa Beatriz Rodríguez) .

Madrid. La Comunidad de Madrid acaba de abrir la autocita para recibir la tercera dosis de la vacuna contra la Covid-19 y la segunda para los vacunados de Janssen, que ya pueden elegir día y hora para vacunarse en los más de 300 puntos habilitados en la región. Ahora, solo se recibirá un SMS para la confirmación de la autocita. (Informa Christian Morata)