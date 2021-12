El Teatre Principal de Castelló acull aquest cap de setmana 'Júlia', basada en la novel·la d'Isabel-Clara Simó

Cultura de la Generalitat, mitjançant l'Institut Valencià de Cultura (IVC), programa aquest cap de setmana en el Teatre Principal de Castelló 'Júlia', una producció de la companyia alcoiana La Dependent basada en la novel·la de l'escriptora Isabel-Clara Simó.

'Júlia' és, segurament, l'obra més emblemàtica de l'escriptora i periodista alcoiana i un verdader clàssic de la literatura valenciana contemporània, traduïda i reeditada des que es va publicar en 1983 fins avui.

"Traslladar a l'escenari l'obra tan reconeguda d'una autora valenciana com Isabel-Clara Simó és tot un repte", ha assenyalat el delegat territorial de l'IVC a Castelló, Alfonso Ribes, i "dona sentit a una de les finalitats de l'Institut Valencià de Cultura, que és fer notar el valor de les obres de creadors valencians", ha afegit. Ribes ha destacat que l'obra es representarà el dissabte per a públic general i diumenge per als abonats al teatre en particular.

'Júlia' està emmarcada en l'època de la Revolució del Petroli d'Alcoi l'any 1973 i posteriors. La novel·la permet visitar en un relat de ficció un moment històric, transcendental per a la història d'Alcoi. El centre de la història en tot moment és Júlia, que ha d'enfrontar-se a greus debats ètics per a passar d'obrera a senyora. Es convertirà en senyora, però haurà de pagar un preu molt alt.

L'adaptació del text per a l'escena i la direcció de l'espectacle són de Gemma Miralles, i està interpretat per un elenc d'onze actors i actrius: Marta Chiner, Manuel Climent, Vicent Domingo, Joan Gadea, Joan Manuel Gurillo, Manuel Maestro, Pilar Martínez, Pepa Miralles, Glòria Roman, Robert Roig y Pau Vercher.

Les entrades per a aquesta representació tenen un preu d'entre 3 i 20 euros. Es pot obtindre un descompte del 50 per cent gràcies a Entrada i +.

PALAU DE CONGRESSOS DE PENÍSCOLA

L'Institut Valencià de Cultura continua amb la programació regular en el Palau de Congressos de Peníscola, que va començar el passat mes d'octubre i que ofereix teatre, música o cinema durant tota la temporada.

Aquest diumenge 5 i dimecres 8 de desembre prossegueix la celebració de l'any del centenari del naixement del director valencià Luis García Berlanga. El cinema serà el protagonista amb la projecció de 'Plácido' i 'Los jueves, milagro'. Els preus de les entrades són de 2 euros i es poden adquirir en