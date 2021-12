Mollà sobre la mort dels rucs en el Desert de les Palmes: "Vam fer el que tocava davant una circumstància discutible"

La consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollá, ha assegurat aquest dijous respecte a la mort de 10 dels prop de 50 rucs que van ser introduïts en el parc natural del Desert dels Palmes per a previndre incendis que van fer "el que tocava davant una circumstància administrativament, políticament i humanament discutible".

Mollà ha assenyalat que quan es va assabentar del projecte, aquest ja estava parat. Ha insistit que no era un projecte seu, sinó d'un director d'un parc amb el propietari d'uns animals, que registra una petició de fer el projecte en la Direcció territorial i el director general de Medi Natural firma a favor del mateix.

Sobre aquest tema, ha destacat que li haguera agradat que el ramader haguera cridat a algun veterinari "per a saber el que estava passant durant aquests dos mesos quan se li anaven morint els rucs".

"Quan se'ns va dir que havien mort 10 rucs, amb unes explicacions que no tenien ni lògica, comencem a iniciar un expedient d'informació reservada i es van assumir responsabilitats polítiques perquè el director general havia firmat un projecte que no tenia suficient garantia que es fera en condicions, i es va fer una denúncia davant la Guàrdia Civil perquè vam saber que hi havia una altra persona els rucs de la qual estaven amenaçats de mort", ha recordat.

Segons ha indicat, "aquest són de les coses que sorprenen en la vida política", i ha afegit que no s'ho esperava, però creu que s'ha fet una tasca "de transparència, d'investigació i de posar els punts sobre les responsabilitats que hi ha de manera exemplar".

Mollà, que ha assenyalat que han passat a la Fiscalia tota la informació que els ha requerit, com els informes preeliminars dels veterinaris, ha recordat que la ramaderia extensiva s'utilitza en molts casos per a previndre incendis.