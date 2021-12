El ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, pide al juez Alfredo Barrera revocar el archivo de la querella contra las amenazas vertidas contra él en un grupo de Facebook presuntamente formado por policías y solicita que se investigue si quienes lanzaron las injurias fueron agentes del cuerpo. Así consta en el recurso interpuesto en el Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid al que ha tenido acceso 20Minutos en el que Iglesias argumenta que, de demostrarse ese extremo, la instrucción del caso podría "avanzar".

El también ex líder de Unidas Podemos denunció el 29 de abril, días antes de las elecciones madrileñas del 4 de mayo a las que concurrió, la existencia de un foro de "presuntos policías" en la que se vertían amenazas contra él y contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con expresiones como "hijo de la gran puta, rata, escoria...". Además, los comentarios también se referían a los sobres con balas que tanto Iglesias como Marlaska, así como la directora de la Guardia Civil, María Gámez, recibieron en la campaña electoral. "Se las ha mandado la que pintó la sede de Podemos... no saben qué hacer para rascar votos y crispar a la gente, son basura", recogió Iglesias en su denuncia.

No obstante, el juez decidió archivar la causa el pasado 23 de noviembre. Entendió el magistrado que las frases, pese a ser "groseras" y "rayar la zafiedad", no contenían delito "teniendo en cuenta que cuando se presenta la denuncia" Iglesias ya había abandonado la vicepresidencia primera del Ejecutivo, cargo del que dimitió para concurrir como cabeza de cartel de Unidas Podemos en las elecciones del 4 de mayo. El magistrado señaló también que el artículo 504 del Código Penal que pena las injurias a las instituciones se refiere a "altos organismos y no a miembros y personas concretas".

Además, argumentó que se trató de "comentarios poco afortunados o insultantes" vertidos "en un foro privado por personas que aparte de no estar identificadas carecen de notoriedad pública, y todo ello, sin perjuicio de considerar que las injurias leves están despenalizadas".

Iglesias, no obstante, critica ahora que se considere el "carácter cerrado" del foro de Facebook, que cuenta con más de 10.000 miembros, algo que estableció la Fiscalía. A su juicio, esto provoca que "deba ser considerado" que los comentarios se vertieron "no en un mero grupo de amigos o privado, sino en un" grupo con "un amplísimo" número de pertenecientes. "No se puede comparar con un grupo de afinidad, intimidad, familiariedad en el que forman parte personas vinculadas por cualquiera de esas características a un grupo de miles de personas conformado por una parte sólo de la sociedad", expone el exvicepresidente en su recurso.

En este sentido, Iglesias también pide que se realicen las investigaciones suficientes para comprobar cuándo fueron realizados los comentarios, con el fin de determinar si se publicaron cuando él aún era vicepresidente, y da nombres concretos sacados del grupo de Facebook para que la Dirección General de Policía los identifique en caso de que fueran agentes y el magistrado pudiera tomarles declaración y "avanzar en la instrucción".