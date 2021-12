Cvirus.- Igualtat actualitza la normativa per a garantir la presencialitat en centres diürns de diversitat funcional

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, dirigida per Mónica Oltra, ha emès una nova resolució per la qual s'estableix el pla d'actuació davant la pandèmia causada per la covid-19 en els recursos dirigits a persones amb diversitat funcional i salut mental, per la qual s'estableix que els centres diürns amb alta cobertura de vacunació hauran de garantir l'atenció presencial de tots els usuaris.