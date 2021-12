Crystal Fighters, Fuel Fandango, Ciudad Jara, Hinds i Zoo, entre les noves confirmacions del SanSan 2022

Després de "la ressaca emocional" que va suposar la seua celebració el passat mes d'octubre, per tractar-se de l'esperat retorn del SanSan i anunciar a Dani Martín i Steve Aoki per a la seua pròxima cita, el festival informa de més artistes que integren el cartell.

Serà ja, recorden, en la data "habitual" de Setmana Santa, del 14 al 16 d'abril, en el recinte de festivals de Benicàssim, amb l'objectiu de "obrir la temporada de festivals d'estiu i convertir-se en una alternativa de vacances".

Amb aquesta "alineació d'artistes tan heterogènia, l'esdeveniment renova la seua aposta per les tendències pop, rock, urbanes o electròniques més actuals, bandes consagrades, i al seu torn, afig un gir en la seua programació amb grans noms internacionals o grups emergents que representen tota la riquesa que hi ha dins i fora de les nostres fronteres", explica l'organització en un comunicat.

"És un esdeveniment que busca no repetir-se, marcar la diferència artística enfront d'altres esdeveniments multitudinaris i convertir-se en una gran festa de la música", afima el director del festival, organitzat per Sonde3, Roberto Recuero.

En l'aposta internacional del SanSan, destaca el grup londinenc Crystal Fighters, "un huracà de música que marca tendència festiva a tot el món amb una mescla inclassificable d'electro-folk, techno orgànic i psicodèlic". També Chef'Special, la banda holandesa que ha conquistat Europa i USA amb una combinació única de hip-hop, rock i reggae.

Les Hinds són de Madrid, però també han collit gran èxit fora de les nostres fronteres gràcies al seu pop-rock, actitud punk i aposta per les guitarres.

Fuel Fandango portaran a Benicàssim el seu disc 'Origen', un viatge emocional on, a través dels sons urbans, flamencs o africans, ens conviden a tornar a les nostres arrels per a ser més lliures. Ciudad Jara, el projecte de Pablo Sánchez després de La Raíz, posarà sobre l'escenari el seu esperat segon disc que renova el concepte de música d'autor, i La Bien Querida, Ana Fernández-Villaverde, farà gala de la seua característica personalitat artística que enalteix la cançó espanyola des d'una perspectiva indie, electrònica i costumista.

Un altre nom destacat de la nova edició serà Amatria, el projecte de Joni Antequera, músic, compositor i productor, que transita entre el pop, l'electrònica, el funk o els sons llatins. O Kokoshca, una banda descarada de rock alternatiu de Pamplona que presentarà el seu sisé disc homònim, un dels més lluminosos i "funk"; de la seua carrera.

NOVA ONADA POP ESPANYOLA

La banda Veintiuno, estarà amb cançons del seu últim àlbum, Corazonada, que parla de la bondat i les relacions en l'era d'internet, a més d'amb altres singles que els han coronat reis de la nova onada de pop espanyola.

El festival també "ha fitxat Niña Polaca, la banda madrilenya-alacantina que barreja pop i garatge amb reminiscències de la dècada dels 80, la ironia o l'amor, per a presentar el seu primer àlbum. A Molina Molina, l'"alter ego" de l'artista de Granada Pepe Molina que està preparant el seu segon disc amb cançons com a "Lógico", plenes d'energia positiva, pop electrònic o elements del soul. O a Meridian, una formació de Bilbao coneguda per tocar sense guitarres i fondre, de manera molt personal, el rock dur, modern i fins i tot "festivaler".

El jove raper i cantant Roc Jou Morales, més conegut com Rojuu, un dels principals representants del trap experimental nacional, acudirà a l'esdeveniment acompanyat de la seua nova banda amb la qual farà repàs de "Grandes Hits Antes de los 18", més últims llançaments. Zoo, la formació de Gandia de repercussió internacional que barreja el rap, la música electrònica, ritmes llatins en lletres d'alt contingut social també es pujaran a l'escenari del SanSan.