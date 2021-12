La taxa turística no s'inclourà en la llei d'acompanyament en no comptar amb el suport del PSPV

Així, durant el debat de les esmenes parcials que se celebra aquest dijous en Les Corts, PSPV, PP, Ciutadans i Vox no donaran suport a aquesta esmena. Davant açò, Compromís i Unides Podem la mantindran 'viva' per al debat de la llei, que se celebrarà el dia 20.

El síndic del PSPV-PSOE, Manolo Mata, ha avançat que tampoc donaran suport aquesta proposta en el debat de la llei, ja que consideren que "no cal fer-ho en una llei d'acompanyament de manera immediata sense parlar amb el sector", i ha advocat per tramitar-la com a proposició de llei.

El socialista ha remarcat que en els últims mesos, els seus socis s'han acostat la postura que defenien, una taxa de caràcter municipal i voluntari, encara que ara necessiten buscar-li un encaix legal, que considera que es pot trobar en una proposició de llei. Així, ha insistit a rebutjar incloure la taxa en la llei d'acompanyament i ha apuntat que Compromís i UP "ja estan dient que en 2022 no es podria aplicar per la situació pandémica".

En aquest sentit, Mata s'ha compromès a "en el termini més breu possible" iniciar la tramitació d'aquesta proposta "escoltant a la gent", ja que considera que seria una mesura positiva per a "aquells que vullguen aprovar-la".

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha remarcat que mantindran viva l'esmena per al debat de pressupostos perquè tenen la "convicció que és bona per als valencians" i ha subratllat la seua intenció de "poder arribar a un acord amb el PSPV".

De fet, ha indicat que el seu grup i Unides Podem s'han anat "acostant" a allò que demanava el PSPV, ja que l'aplicació a nivell municipal també era una "posició que reivindicaven algunes ciutats". Per açò, ha advocat per "generar el marc necessari" per a poder aplicar aquesta taxa.

"No volem que els valencians paguen la taxa turística", com ocorre actualment al seu juí, i ha remarcat que hi ha "evidència científica que diu que una taxa mai ha impedit que les visites augmenten en totes les ciutats que s'ha implantat". "No crec que ens meresquem aquesta falta d'autoestima", ha asseverat.

"AUTOPISTA ADMINISTRATIVA" I AJUDES AL TURISME

Tant PSPV com Compromís porten altres esmenes a la comissió que sí eixiran aprovades previsiblement en comptar amb el suport del Botànic. Mata ha remarcat un "pla d'agilitació administrativa importantíssim", sobrenomenat com a "autopista administrativa", que permeta avançar la tramitació de les llicències d'activitat com ja ocorre amb les d'obra.

Ferri, per la seua banda, ha remarcat la seua esmena per a demanar que en les ajudes que es repartisquen a les empreses turístiques, tinguen major valoració aquelles que milloren les condicions dels treballadors o que pugen salaris per damunt del conveni.

Quant a la violència obstètrica, ha subratllat que busquen que el Botànic siga "avantguarda en aquesta qüestió" i ha retret a alguns dels partits de Les Corts que la critiquen quan "van votar a favor a Europa".

PODEM VEU MARGE PER A IMPLANTAR LA TAXA

Com a síndica d'Unides Podem, Pilar Lima ha restat importància al fet que el PSPV no haja volgut acceptar la taxa turística i ha defès que "queden setmanes i hi ha temps" abans de Nadal: "Estem en disposició de continuar dialogant per a aconseguir un acord".

Així, encara que ha reconegut que "les coses costen" perquè són tres socis, Lima s'ha mostrat satisfeta pels acords aconseguits i ha destacat especialment l'esmena conjunta per a incloure la salut bucodental en el sistema públic, amb la intenció que "cap persona es quede sense eixa atenció per la seua classe o situació" i "blindar eixe dret".

També ha posat en valor que hagen consensuat les seues discrepàncies entorn de la violència obstètrica, en incloure-la finalment en la llei valenciana de salut i no en la de violència masclista a partir de la definició de l'OMS. "Hi ha resistència per part d'alguns col·lectius, com sempre que hi ha avanços feministes", ha repetit.

L'OPOSICIÓ REBUTJA LES "AUTOESMENES"

Entre l'oposició, el diputat del PP José Antonio Rovira ha denunciat que el Botànic utilitza la llei d'acompanyament per a "modificar tot tipus de legislació diversa", via esmenes i no mitjançant el propi projecte per a "eludir tots els controls".

"Enguany filen encara més prim", ha advertit, i ha posat com a exemple els canvis en la Llei de Funció Pública perquè totes les prefectures de servei es trien per lliure designació o que "tots els conductors del Consell siguen eventuals", una cosa que ha il·lustrat amb que un conseller podria contractar de xofer el seu cosí "del poble".

Per contra, el 'popular' ha urgit el Botànic a acceptar la seua esmena perquè els ajuntaments disposen de més termini per a convertir en places fixes als policies interins, una cosa que ha justificat per la pandèmia per a donar-los temps a convocar les oposicions. En cas contrari ha advertit que "més de mil policies locals se n'aniran al carrer el 31 de desembre".

De Cs, la diputada Yaneth Giraldo ha reiterat el seu rebuig a la taxa turística, ja siga autonòmica i municipal, i ha recordat que el socialista Manolo Mata ja va avançar que "no estava dins del pla a curt termini". "El Botànic li l'ha posat molt difícil al sector i no és moment de gravar-ho més", ha recalcat, i ha defès la seua esmena per a rebaixar impostos "al 92% dels valencians".

I per part de Vox, José Mª Llanos ha coincidit amb el PP en què les 79 "autoesmenes" 'botàniques' a la llei d'acompanyament són "un frau per a saltar-se a la torera les regles parlamentàries o legals". "És tota una barbaritat", ha dit, per a insistir en la necessitat de les propostes del seu grup com "aprimar" l'administració o bonificar els impostos de successions i patrimoni, encara que li "estranyaria molt" que les acceptaren.