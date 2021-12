Podemos y IU buscarán que el Principado prohíba la entrada de menores en espectáculos taurinos

Así lo ha anunciado este viernes el diputado de Podemos Rafael Palacios en una rueda de prensa celebrada en Oviedo, donde ha recordado que desde 2013 la prohibición de espectáculos taurinos es una competencia estatal, por lo que Asturias no puede legislar en esa materia.

Con todo, ha explicado que el Estatuto actual contempla que la competencia en espectáculos públicos corresponde al Principado. Además, ha indicado que la misma ONU ha recomendado a España prohibir la participación de menores en espectáculos taurinos.

Del mismo modo, ha mencionado la aprobación de la Ley de Protección Integral de la Infancia frente a la violencia, que no recoge esa prohibición para las personas de menos de 18 años ya que son las autonomías las que tienen que regularlo.

"Los poderes públicos tienen corresponsabilidad en este tema", ha señalado Palacios, que ha recordado que en Asturias "no hay ninguna actividad tradicional donde exista maltrato animal", con la excepción de los espectáculos taurinos. Por otro lado, ha afirmado que la sociedad asturiana "rechaza el maltrato animal".

Ante esto, Podemos y IX han presentado esta PNL para "garantizar" que los menores no puedan acceder a este tipo de espectáculos, ya que, según ha recordado Palacios, en estos momentos en Asturias no hay corridas de toros, pero podrían celebrarse en cualquier momento al no haber ninguna legislación que los prohíba.

Así, ha recordado que en Cangas de Onís iba a celebrarse una novillada este verano y que finalmente fue prohibida por la Conferencia Hidrográfica por su ubicación y que en Gijón simplemente no se ha renovado la concesión de la plaza de toros, pero no existe ninguna prohibición.