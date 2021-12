2021 ha sido un año aciago para La que se avecina. La serie, uno de los buques insignia de Telecinco, ha visto cómo muchos de los actores que la integran han pasado o están pasando por serios percances de salud que hacen que este año que ahora termina se haya convertido en uno de los más complicados para la ficción de los hermanos Caballero.

El último de ellos, según se conocía este miércoles, ha sido José Luis Gil, que da vida a Enrique Pastor. El actor sufrió el pasado 4 de noviembre un ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo, conocido como infarto cerebral. El viernes 26 de noviembre recibió el alta hospitalaria y continuará con su recuperación en centros especializados y su domicilio.

Ahora "empieza un periodo clave, de trabajo y esfuerzo, en el que la tranquilidad, es muy importante". Para ello, la familia quiere "agradecer todas las muestras de cariño y afecto que están recibiendo", y solicita a los medios de comunicación y a sus seguidores que sean "respetuosos como siempre lo han sido".

Gil no es el único que ha padecido un revés en cuanto a salud se refiere. A principios del otoño, Cristina Medina revelaba que tiene cáncer de mama. La sevillana, conocida por interpretar a Nines Chacón en la serie cómica española, anunció su diagnóstico en las redes. "Quiero hablaros de algo circunstancial en mi vida. Estoy luchando contra un cáncer de mama, todo tiene muy buen pronóstico y no os vais a librar de mí tan fácilmente", dijo la intérprete, apartada de la escena pública desde entonces.

De las consecuencias de la pandemia de coronavirus que vive el mundo no se libró Jordi Sánchez. A principios de año, el intérprete del icónico Antonio Recio ingresaba en la UCI de un hospital contagiado de covid. Afortunadamente, no sin mucha lucha de por medio, el actor catalán logró superar la enfermedad, de la que habló en 20minutos. "Estuve 24 días dormido en la UCI (con coma inducido en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid) y tuve secuelas, pero ahora me encuentro muy bien. Estoy disfrutando de caminar por la montaña y de comer bien. Me estoy centrando en los placeres de la vida".

Mas allá de la salud

A estos percances de salud, este año nos dejó otras noticias de actores de la ficción de Telecinco que también fueron noticia.

Carlota Boza, famosa por su papel de Carlota Rivas, la hija de 'los Cuquis', en La que se avecina, habló de duros episodios durante su infancia. Con más de medio millones de seguidores, la influencer, de 20 años y que también tiene su propia marca de ropa, desveló: "Mi padre me abandono cuando tenía 9 años".

Por su parte, Nacho Guerreros, confesaba hace unas semanas que estuvo un año enfadado con Pablo Chiapella, uno de sus compañeros en la serie. El intérprete de Coque desde los inicios de la serie de Telecinco desveló los motivos de esta momentánea enemistad. "Yo estuve un año sin hablarme con un compañero por una tontería que podíamos haber arreglado los dos", dijo. "Afortunadamente, esto pasó hace muchos años y ya volvemos a ser amigos otra vez". "Él lo pasó muy mal, y yo también. Era muy desagradable, queriendo tanto a una persona, estar con él y no dirigirte la palabra excepto cuando tienes que trabajar", añadió.

Vuelta a la pequeña pantalla con nuevo edificio

Con el icónico edificio de la serie desmantelado, Alberto y Laura Caballero, creadores de la ficción, tenían la pretensión de, de cara a 2022, desarrollar "un nuevo formato en un nuevo edificio", aunque sin estar claro si los vecinos se mantendrán en la periferia o marcharan al centro urbano.

De hecho, y si todo sale como está planeado, los nuevos episodios estarían listos para finales de ese mismo año, con la pretensión de estrenarse en exclusiva en Amazon Prime Video para que ya en 2023 hagan lo propio en abierto, dentro de Telecinco.