CSIF exigeix millorar les retribucions del personal docent valencià, "en el vagó de cua" d'Espanya

En aquest sentit, el sindicat posa com a exemple que "els docents que desenvolupen la seua tasca en centres valencians perceben fins el 300 euros menys que els seus homòlegs al País Basc".

CSIF recalca, en un comunicat, que tant en Educació Infantil i Primària com en Secundària el personal docent de la Comunitat Valenciana que s'incorpora al sistema educatiu cobra "un salari inferior a la mitjana nacional".

En el cas d'un mestre, el seu sou brut es queda en 2.086 euros, 235 menys que el seu homòleg del País Basc, autonomia que té les remuneracions més altes d'Espanya, i que la mitjana nacional de 2.124.

La situació es repeteix en Secundària, amb salaris bruts de 2.339 euros (2.403 és la mitjana nacional), i "la bretxa s'engrandeix fins els 300 euros de diferència respecte a docents bascos".

El sindicat reclama al Consell l'increment de la retribució dels professionals de l'ensenyament valencià per a aconseguir una equiparació salarial.

"No té sentit diferències tan grans de remuneració entre docents de diferents autonomies. A igual treball deuria percebre's igual salari", reivindica la central sindical.

CSIF afig que la distància s'acreix a causa de "la injusta falta de retribució de triennis i sexennis a docents en pràctiques, que durant la seua etapa d'interins han generat eixa antiguitat i que sí la reconeixen altres autonomies".

COMPLEMENT PER TUTORIES

De la mateixa manera, posa l'accent que igualment altres comunitats, tal com reclama CSIF, sí que abonen un complement per tutories, una cosa que no ocorre a la Comunitat Valenciana.

El sindicat insisteix en "la dignificació de la tasca docent, per a açò resulta fonamental cuidar i millorar les condicions de treball".

En aquesta línia, la central sindical subratlla "la importància de l'equiparació salarial incrementant els salaris del col·lectiu docent a la Comunitat Valenciana".

CSIF urgeix Conselleria d'Educació al fet que afronte aquesta situació perquè "els professionals que desenvolupen la seua tasca en els centres educatius d'Alacant, Castelló i Valenciana deixen d'estar en els llocs de cua en el que a retribucions es refereix". "A igual treball, igual salari", conclou des de l'organització sindical.