La Seguretat Social guanya a la Comunitat una mitjana de 27.423 afiliats al novembre

A nivell estatal, s'ha guanyat al novembre una mitjana de 61.768 cotitzadores respecte al mes d'octubre (+0,31%), fins al total de 19.752.358 i, amb la dada de l'últim dia de mes, s'han sumat 27.305 cotitzadors.

En el conjunt de l'Estat, a 1 de desembre es van registrar 125.632 expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), encara que les dades són provisionals amb l'entrada en vigor del Reial decret-Llei 18/2021.

Amb aquest, s'ha requerit un treball d'adaptació en el sistema XARXA i les empreses disposen de tot el mes de desembre per a l'anotació d'ERTO amb efectes des d'1 de novembre, per la qual cosa a dia 2 de desembre "encara no s'han registrat moltes de les variacions i noves anotacions".