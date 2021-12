Claves | Lo que se sabe de la vacunación contra la covid-19 de niños en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este miércoles que los menores de 5 a 11 años residentes en la región podrán empezar a recibir la vacuna contra la covid-19 a partir del próximo miércoles 15 de diciembre.

Por el momento, todo lo que se ha dado a conocer es la citada fecha, pero no hay más información sobre por ejemplo dónde se les administrarán las dosis -en los centros de salud, en los colegios como antaño o en los centros de vacunación masiva habilitados como el WiZink Center o el Hospital Zendal. Tampoco se sabe si se habilitará el sistema de autocita para la población infantil, ni si se seguirá una priorización por edad o grupos de riesgo.

Repasamos lo que se sabe hasta el momento de la vacunación de los menores:

¿Qué vacuna les administrarán?

La única vacuna contra la covid-19 que de momento ha recibido la autorización para su uso en la población de 5 a 11 años por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha sido la desarrollada por Pfizer y BioNTech.

También Moderna ha solicitado el visto bueno de la EMA pero la reguladora europea de momento sigue evaluando los datos ofrecidos por la compañía.

Por lo tanto, los menores de 5 a 11 años de España que quieran vacunarse contra la covid-19 recibirán dosis de Pfizer.

¿Cuándo empezarán a vacunar?

La fecha anunciada por Díaz Ayuso ha sido "a partir del 15 de diciembre". También este miércoles, horas antes, el ministro alemán de Sanidad en funciones, Jens Spahn, anunció que las dosis para los menores de entre 5 y 11 años serán distribuidas en la Unión Europea una semana antes de lo previsto, esto es, a partir del 13 de diciembre.

En un principio se anunció que las dosis para los más pequeños llegarían en la segunda quincena de diciembre, plazo que se ha acortado una semana.

¿Cuántas dosis recibirán?

La vacuna pediátrica contra la covid-19 de Pfizer es diferente a la de los adultos en cuanto a la dosis. Si la que ha recibido la población general es de 30 microgramos, los niños y niñas de 5 a 11 años recibirán una tercera parte, esto es, 10 microgramos. Los viales por tanto serán diferentes porque, además, no necesita disolución.

Sí que será igual que serán dos inyecciones intramusculares en la parte superior del brazo y con tres semanas de diferencia.

¿Habrá prioridad para algunos grupos?

Por el momento, el Ministerio de Sanidad no ha adelantado más detalles. Según las indicaciones de la ministra Carolina Darias, la Comisión de Salud Pública -compuesta por los directores de salud pública de las consejerías de las Comunidades y el Ministerio- estudiará la propuesta que le traslade la Ponencia de Vacunas -grupo de expertos que marca la estrategia nacional de vacunación-.

Por el momento, la Comisión de Salud Pública no ha aprobado la vacuna pediátrica y no se ha pronunciado al respecto. Su dictamen será elevado al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, compuesto por los consejeros y consejeras de Sanidad autonómicos y el Gobierno.

Todo parece indicar que la vacunación será aprobada pero se desconocen los detalles. No se sabe si se priorizará algunos grupos o si se seguirá el orden etario que ha seguido la población general. Este martes, un estudio llevado a cabo por la revista científica "The Lancet Respiratory Medicine" defendió que los niños con asma no controlada tienen más riesgo de acabar en el hospital al contraer la covid-19 y, por esa razón, deberían tener prioridad en la campaña de vacunación.

Argumentos a favor y en contra

La Asociación Española de Pediatría (AEP) emitió un comunicado el pasado 25 de noviembre, cuando la EMA autorizó la vacuna de Pfizer en menores de 5 a 11 años, en el que se posicionó a favor de la vacunación todos los niños y niñas de esas edades. Los pediatras basan su postura en el derecho de los niños a su protección individual frente a la covid-19, que recuerdan que "aunque en general en estas edades es leve, puede complicarse en ocasiones". Conseguir y mantener espacios educativos seguros, lograr la inmunidad de grupo, disminuir la circulación del coronavirus y la aparición de nuevas variantes y no privar a la población infantil del beneficio que aporta la vacunación son otros motivos que expone la AEP.

Sin embargo, el presidente del Comité de Bioética de España y miembro de la Ponencia de Vacunas, Federico Montalvo, consideró la semana pasada que no es necesario administrar de manera inmediata la vacuna contra la covid en los niños de 5 a 11 años, dado el elevado porcentaje de población adulta vacunada en España. "No se puede vacunar a los niños en beneficio de la colectividad", señaló en declaraciones a EFE.

Este experto admite que en otro país con "un parón" en la vacunación puede plantearse como necesidad pero, hoy por hoy, tal y como está España, con casi un cien por cien de vacunados entre la población diana, "vacunar a los niños no sería necesario".