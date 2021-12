Ecologistas en Acción organiza un año más los muestreos de camaleones en El Valle-Carrascoy

Con esta actividad se pretende dar a conocer a los más pequeños curiosidades sobre esta especie que habita en el espacio protegido desde hace unos años, e iniciar al método científico a jóvenes con afición naturalista, según informaron fuentes de la organización ecologista en un comunicado.

La actividad completa tiene dos objetivos, uno de carácter científico para conocer el estado de la población mediante la realización de transectos en áreas definidas, y otro de carácter educativo con el que aprendemos a relacionarnos con el medio de forma respetuosa, conociendo para aprender a valorar y proteger.

Estos muestreos se realizan a última hora de la tarde para poder localizar los camaleones con linternas en el momento en que menos movilidad tienen. Se tomaron datos sobre su tamaño, percha (sitio en que se les localiza) y la altura a la que se encuentran. Los resultados obtenidos servirán para conocer en profundidad el estado de las poblaciones y su evolución en el tiempo, lo que contribuye a una mejor gestión de distintos aspectos del Parque.

Las jornadas de octubre-noviembre de 2021 implicaron a 102 participantes y voluntarios, con 4 monitores por jornada. En los muestreos científicos se contó con la colaboración de la asociación FauNatura, que reúne a jóvenes naturalistas muy activos e implicados, y dedicada fuertemente a actividades ornitológicas así como al estudio y defensa de la fauna y flora de nuestra región y más allá de sus fronteras.

El camaleón común se da en el clima mediterráneo es una especie típica de la familia Chamaeleonidae y único representante de su familia en Europa. Está protegido a nivel nacional y en fase expansiva en la región de Murcia, donde se ha instalado en espacios protegidos del interior además de en toda la franja litoral. A pesar de ser exótica no se considera invasora ya que no compite con otras y es que en la región no existen reptiles arborícolas que se vean afectados por su presencia.

Su principal amenaza es la captura y las mascotas que llevamos a los espacios naturales. Así, Ecologistas en Acción insta a tener presente que esta especie está amparada por Ley 42/2007 de patrimonio natural y biodiversidad, que en el anexo V la incluye como especie protegida, y aparece en el listado de especies en régimen de protección del Catalogo español de especies amenazadas, por lo que se prohíbe su tenencia, captura y la destrucción de su hábitat.

¿CÓMO ES?

De adulto llega a medir alrededor de 30 centímetros y se está adaptado a la vida arborícola. Cuenta con dedos oponibles y cola prensil (motivo por el cual la cola no puede desprenderse del cuerpo). Posee una lengua pegajosa, larga y retráctil con la que atrapa a sus presas a distancia. Además, dispone de ojos prominentes que se pueden mover individualmente, dando al animal una visión estereoscópica.

Su color es variable, en función del estrés o momento biológico en que se encuentre; normalmente tiene el cuerpo marrón, pero en la estación de celo los machos adquieren una tonalidad verde, las hembras adquieren un color azul negruzco cuando ya están listas para la puesta. También cambian el color por muchas otras razones: para expresar su estado de ánimo, camuflaje o para recibir una mayor radiación solar. Ponen sus huevos en el suelo, y estos tardan prácticamente un año en eclosionar.

Esta actividad de muestreo se viene realizando por Ecologistas en Acción desde 2018 con el objetivo de colaborar en la valoración, la conservación de la especie y mostrar aspectos relevantes de nuestro amplio patrimonio natural a la sociedad, facilitando la alfabetización científica de los los jóvenes a través de actividades de ciencia ciudadana. Ha implicado a mas de 350 participantes en sus convocatorias con resultados muy positivos que se constatan con la gran participación que cada año se acrecenta.

La organización agradece a los voluntarios y las familias la buena acogida de estas actividades y desea que sigan disfrutándolas y alentándonos a prepararlas, así como al equipo gestor del PR El Valle Carrascoy por las facilidades y apoyo que durante estos años han mostrado hacia la protección de este espacio.