Cvirus.- CSIF denuncia que nombrosos sanitaris de Castelló es neguen a rebre la tercera dosi de la vacuna

La Central Sindical Independent i de Funcionaris CSIF ha denunciat que, malgrat que la campanya d'immunització al personal sanitari havia d'haver arrancat aquest dimecres, han sigut nombrosos els professionals castellonencs que s'han negat a completar les dos dosis del vial de Pfizer que van rebre en el seu moment amb una tercera pauta de la vacuna de Moderna.

"Davant la falta absoluta d'informació i la improvisació amb la qual ha arrancat aquesta campanya, el personal sanitari de diferents departaments de salut de la província de Castelló, tant en la capital de la Plana com en localitats limítrofs com Vila-real, ha decidit de manera unànime posposar l'administració de les vacunes", han explicat des de CSIF.

Des de la central sindical han indicat que "els professionals volen que la Conselleria de Sanitat aportació per escrit informació sobre els motius pels quals s'ha decidit inocular en aquesta ocasió mitja dosi del vial Moderna, malgrat haver sigut immunitzats amb Pfizer en les dos ocasions anteriors".

"Es tracta d'una campanya que està generant més dubtes que certeses entre els professionals dels hospitals i centres de salut, ja que, malgrat que molts d'ells van rebre l'última dosi el febrer passat, fa ara 9 mesos, el seu inici es va anunciar el dimarts de manera sorprenent i amb menys de 24 hores d'antelació, la qual cosa ha deixat poc marge per a l'organització i està generant certa inquietud entre el personal", han ressenyat des de CSIF.

Al seu torn, des del sindicat han subratllat el fet que, a diferència de les dos campanyes anteriors, que es van perllongar durant setmanes, "en instal·lacions com l'Hospital General de Castelló aquesta vegada s'han concentrat les vacunacions per a immunitzar a la totalitat de la plantilla sanitària en un termini màxim de 9 dies hàbils".

"DESCONFIANÇA"

"Davant la desconfiança que està generant aquesta premura, a la qual se suma la falta d'informació entorn de la idoneïtat o no de rebre una pauta de marca diferent a la de les dos dosis inicials, malgrat que les dos es basen en un sistema homòleg de vacunes d'ARN missatger, des de CSIF demanem a la Conselleria de Sanitat major transparència, així com que es resolguen com més prompte millor i per escrit tots els dubtes que està generant aquest nou procés", han indicat.

D'altra banda, des de CSIF han recordat que "el 26 de novembre la pròpia Moderna va publicar un comunicat en el qual indicava que anaven a iniciar estudis per a veure si, per a combatre les noves variants del coronavirus, bastava amb inocular mitja dosi com a tercera pauta de reforç, injectar una dois completa o desenvolupar una nova vacuna, per la qual cosa, si ni el propi fabricant sap de manera precisa l'efectivitat que té mitja dosi de Moderna, no té cap aval científic que Sanitat recomane posar-la".