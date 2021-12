Actual potencia el cine con sesiones dobles, un premio del público, la visita de Coixet y la recuperación del maratón

El director artístico del festival 'Actual', Santiago Tabernero, ha realizado estos anuncios junto al consejero de Educación y Cultura, Pedro Uruñuela, la concejal, Carmen Urquía, y el programador, Félix Abel de la Cruz. Además, en el acto también ha participado la directora general de Cultura, Ana Zabalegui.

Con la programación de esta edición, el cine amplía su influencia en la programación de Actual Festival para la 32 edición quese celebrará del 2 al 8 de enero de 2022. Como ha recordado el director artístico del festival, "hace 32 años tuve el placer de programar la sesión de cine de las dos primeras ediciones de este mismo festival y por eso para mí hoy es muy emocionante volver a Actual y hacer este cambio de rumbo y giro que también se va a poder ver en la programación de cine".

De la programación, ha dicho, "durante estos meses hemos trabajado mano a mano con Félix Abel de la Cruz, hemos hablado, debatido, discutido... para buscar el equilibrio entre las expectativas comerciales del gran público y las expectativas cinéfilas y creo que hemos dado con una buena selección".

Así las cosas, una edición más, el teatro Bretón será el escenario principal para disfrutar del cine que, además, amplía sus sesiones ya que se podrán ver películas también en sesión matinal (a partir de las 11,30 horas). Como colofón del ciclo, el 7 de enero la directora Isabel Coixet estará en Logroño para presentar la proyección de la icónica 'La vida secreta de las palabras' y mantener un coloquio posterior con los espectadores.

Previamente, el consejero de Cultura ha querido valorar cómo "después de la vuelta que hemos dado a la parte musical, el festivaltambién crece en su sección cinematográfica, en calidad y cantidad, con una programación que de nuevo va a ofrecer en el teatro Bretón las películas más importantes del cine de autor del año; galardonadas en los grandes festivales de cine y que el público de Actual va a poder disfrutar antes de su estreno comercial; y varias eimportantes novedades.

Por su parte, Carmen Urquía ha señalado que gracias a 'Actual' y a su programación "somos referentes culturales en nuestro país" durante los primeros días de enero.

VIAJE EN EL TIEMPO

Asimismo, la Maratón de Cines 7 Infantes propone este año (5 de enero, 22,30 horas) una sesión muy especial bajo el título de 'La noche de las Palmas Salvajes': un viaje en el tiempo a la intrahistoria de Actual, cuando hace 32 años iniciaba su andadura con el estreno en España de 'Corazón salvaje', un suceso que todavía recuerdan todos los que asistieron a aquella jornada histórica.

32 años después, Saylor y Lula vuelven a Logroño para demostrar que el tiempo no les ha domesticado. Y qué mejor compañía que la Palma de Oro del Festival de Cannes de este año, 'Titane', para confrontar la mirada salvaje de David Lynch con la de Julia Ducournau, digna heredera del mejor cine indómito que arrolla los consensos mainstream y dinamita las convenciones del cine de géneros.

PELÍCULAS DEL BRETÓN

'Last Film Show' (2 de enero, 11,30 horas). En su cuarto largometraje de ficción, el realizador de Guyarat Pan Nalin homenajea al séptimo arte con esta suerte de Cinema Paradiso hindú que apela a los valores básicos que compusieron el cine más primitivo: la ingenuidad y la ilusión.

'The worst person in the world' (2 de enero, 19,30 horas). En una de las primeras escenas de la ópera prima de Joachim Trier, titulada 'Reprise' (2006), dos aspirantes a novelista presencian el desfile que celebra el día de su país. De repente, se miran y ríen: *debemos abandonar Noruega lo antes posible*. En cierta manera, ese desarraigo se funde con la deriva emocional e identitaria en la narrativa deeste magnífico director noruego.

'Petite Maman' (3 de enero 11,30 horas). Céline Sciamma explora las relaciones materno-filiales con este precioso cuento moderno que sorprende por su sencillez y enamora por su profunda sensibilidad ydelicadeza. Un bonito giro a una filmografía que parecía que había encontrado su magnum opus con 'Retrato de una mujer en llamas' (2019), y que en su quinto filme rompe expectativa alguna.

'Hero' (3 de enero, 19,30 horas). El doble ganador del Oscar Asghar Farhadi sigue con su deconstrucción de la sociedad persa contemporánea. Una sociedad en la que conviven preceptos tradicionales y todos los vicios del neocapitalismo heredados de Occidente.

'Hive' (4 de enero, 11,30 horas). Como 'Quo Vadis, Aida?' (2020), de Jasmilla Zbanic, el debut de Blerta Basholli ahonda en una realidad invisibilizada por Europa Occidental: las heridas legadas por una guerra que emerge como la última gran vergüenza del viejo continente.

'Arthur Rambo' (4 de enero, 19,30 horas). Laurent Cantet, uno de los grandes humanistas dentro del cine autoral galo, se adentraen terrenos ya transitados en su filmografía. Un estudio sobre la identidad y la proyección de ésta en los tiempos de la virtualidad y la (in)comunicación.

'Belle' (5 de enero, 11,30 horas). El mítico Mamoru Hosoda, director de 'El niño y la bestia' (2015) y 'Mirai, mi hermanapequeña' (2018), fundador de Studio Chizu, prosigue con la creación de nuevos universos en el que se dan cabida fábulas sobre la maduración y la aceptación personal en la infancia y la adolescencia. En 'Belle' deja a un lado la universalidad de sus historias y bucea en los microuniversos que conforman la actualidad.

'Bergman island' (5 de enero, 19,30 horas). Los procesos creativos y la frontera donde se unen la realidad de la ficción articulan lanarrativa de la séptima película de Mia Hansen-Love. Un trabajo, como en el resto de su filmografía, de vocación autobiográfica y que describe la convivencia con su pareja, el también director Olivier Assayas.

DÍA HAMAGUCHI

Día Hamaguchi ('La ruleta de la fortuna y la fantasía' y "Drive my car', 6 de enero). Actual se rinde al talento de Ryûsuke Hamaguchi, sin duda el cineasta del año tras triunfar en Berlín y Cannes con sus dos últimas películas, programando ambas el día 6, el Día Hamaguchi: 'La ruleta de la fortuna y la fantasía' (Gran Premio del Jurado enBerlín") y "Drive my car" (mejor guion en Cannes).

VISITA DE ISABEL COIXET

El ciclo de cine contará con 'La vida secreta de las palabras' (7 de enero, 11,30 horas). Isabel Coixet visitará Logroño para asistir al homenaje que le rinde Actual proyectando 'La vida secreta de las palabras', un clásico del cine español que ratificó en 2005 el talento de una de las grandes directoras de nuestro país. Coixet cuenta con unos magníficos Tim Robbins y Sarah Polley -en la segunda colaboración consecutiva con la autora_ en este romántico atípico que adquiere una fuerza inusitada a medida que los planos se cierran, y la cámara recoge las miradas conmiserativas.

'L'événement' (7 de enero, 19,30 horas). La sesión de clausura estará protagonizada por el último León de Oro de la Mostra deVenecia.

MARATÓN DE CINE EN 7 INFANTES

Cines 7 Infantes alberga un año más el Maratón de Actual durante la víspera de Reyes (5 de enero, 22,30 horas) con dos películas de autor, como 'Corazón salvaje' (1990) y la perla contemporánea 'Titane' (2021); ambas distinguidas con la Palma de Oro deCannes.

ENTRADAS

El precio de las entradas de cine en el Bretón es de 6 euros y podrán adquirirse a partir del 15 de diciembre en los canales de venta habitual del Teatro Bretón (taquilla y web). Las entradas de la maratón, por su parte, tienen un precio de 9 euros y estarán a la venta también a partir del próximo 15 de diciembre en los canales de venta habitual de Cines 7 Infantes (taquilla y web).