Las asociaciones de vecinos piden a las instituciones el "mayor esfuerzo" para recuperar Los Cines Moderno

En nota de prensa, la Federación ha relatado cómo la pandemia del SARS-CoV-2 ha supuesto "un alto coste a todos los niveles para empresarios y ciudadanos".

"Vecinos todos de Logroño que, con gran esfuerzo, vamos logrando superar aunque hayamos sufrido momentos muy difíciles y un alto y doloroso coste familiar", ha dicho.

Ha constatado cómo muchos ciudadanos han visto gravemente afectados sus medios de vida y los servicios a los que tenemos derecho que se han visto claramente afectados.

Así, ha señalado como "un caso claro" el de los cines Moderno, espacio que lleva 108 años, antes como Teatro Moderno, cubriendo uno de los servicios dotacionales culturales del casco antiguo, ofreciendo a los logroñeses artes escénicas: 'varietés', revistas, teatro...; mítines políticos, conferencias, asambleas, festivales benéficos, conciertos...; y en los últimos años cine.

Ha recordado que "su polémico derribo a finales del siglo pasado provocó un encendido debate sobre el presente y el futuro de su patrimonio histórico-artístico y sentimental que, finalmente y como ejemplo terrible de la gestión urbanística de aquellos tiempos, ganó la piqueta".

Sobre los solares del teatro y Muebles Dulce se levantaron entonces los multicines Moderno que han funcionado desde junio de 2002 hasta fechas recientes.

La Federación ha informado de que ha tenido noticia de la creación de la plataforma ciudadana 'El otro lado de los Moderno' y ha querido manifestar con ellos su preocupación sobre la situación del edificio de los cines, en pleno corazón de Logroño.

Ha destacado cómo la Cultura es uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático, es el mejor vehículo que el hombre conoce para la cohesión social de la sociedad civil, ayuda a formar una mirada crítica, fomenta la diversidad, el respeto y la participación ciudadana, combate la ignorancia y es un garante de igualdad.

También, y no menos importante, ha dicho, capacita a las personas ya que ofrece instrumentos y herramientas para su propia formación. Las vecinas y vecinos de Logroño no podemos ponernos de perfil ante la pérdida de uso de un espacio patrimonial de más de un siglo de existencia y nos gustaría que no se perdiese su uso por el bien de la ciudad.

"Estamos seguros de que su pérdida supondrá un nuevo varapalo al comercio de cercanía y a los servicios culturales que el casco antiguo puede ofrecer a sus propios vecinos y a quienes visitan nuestra ciudad", ha finalizado.