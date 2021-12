Planes para el fin de semana en Madrid: el regreso de Juvenalia, el último éxito teatral en Francia y la 'España romántica'

Se aproxima la Navidad y las actividades de carácter infantil o familiar abundan en Madrid: ocio, música, cine... en todos los casos con intención educativa. Por otra parte, también nos llega desde Francia la comedia romántica de un joven autor teatral muy popular en su país; tesoros bibliográficos pocas veces expuestos; y la España idealizada que dos pintores románticos imaginaron en sus cuadros.

1. Ocio infantil y juvenil. Juvenalia 2021 en IFEMA

Zona 'gaming' en Juvenalia Cedida

Juvenalia regresa durante este fin de semana y se va a extender hasta el 8 de diciembre para que no haya excusa en perdérselo. El Salón del Ocio Infantil y Juvenil es un lugar de encuentro educativo para disfrutar en familia, orientado a niños y jóvenes, de 0 a 16 años, con un carácter lúdico y contenidos pedagógicos que contribuyen al desarrollo intelectual, afectivo y social. Por supuesto, sin olvidar la diversión: teatro, videojuegos, robótica, hinchables, juegos tradicionales, área creativa, plaza culinaria, deportes, magia, cuentacuentos, música…

En el área de Ocio Educativo, el Grupo editorial SM dispondrá el espacio Los Futbolísimos, una zona de juego, compuesta por actividades educativas y tres áreas digitalizadas de juegos y entretenimiento. En el stand de Cayro, las familias podrán probar infinidad de juegos de mesa tales como Burning Bakery, Tom’s Party, Sam the Villain, etc. Son juegos para todas las edades. El apartado de Espectáculos contará con la Escuela de Magia del mago Yunque, con actuaciones cada hora en punto. Las Galaxias más solidarias propone un photocall, juegos y desfiles, además de un taller de espadas láser. Alrededor de Broadway se sucederán un sinfín de actividades relacionadas con el musical: juegos, coreografías, concursos, circo, monólogos, etc.

El área de Ciencia y Astronomía habilitará experimentos científicos de todo tipo con microscopios, cromatografía, plantas, bacterias e incluso un taller sobre virus. En Deportes y Circo tendremos una escuela de esgrima, una iniciación al fútbol americano, un campo de fútbol hinchable y disciplinas circenses con una zona especial para malabares. Las Manualidades y medioambiente estarán también presentes con una recreación a tamaño real de una casa de Los Pitufos, donde los niños podrán jugar libremente; Masha y el Oso es un evento basado en la famosa serie homónima, que recrea la casa del Oso, donde los niños podrán realizar un tour interactivo.

También encontraremos talleres de Tecnología, donde se realizarán proyectos mecánicos, tales como una mesa elevadora, un puente levadizo, coches básicos o proyectos electrónicos. La realidad virtual y videojuegos tendrá su espacio también en JUVENALIA, en concreto, en el stand de Virtual Recall, donde los niños podrán sumergirse en diferentes áreas de la educación, de una forma muy divertida: Natural Science, Social Science, Historia y Geografía, Artes plásticas, Música, Inglés y Educación Vial. La robótica estará representada por Robots in Action, con información sobre sus cursos de programación y los campamentos de Navidad; la Exposición robótica acogerá algunos prototipos de robots. La Zona Gaming ofrecerá videojuegos por bloques de edades. Por último, hay que destacar las exhibiciones y actividades de Policía Nacional, Policía Municipal y Bomberos Unidos sin Fronteras, que volverán a hacer las delicias de grandes y pequeños en JUVENALIA 2021.

Del 3 al 8 de diciembre / IFEMA Madrid / 38€ pase familiar (venta anticipada)

2. Arte. 'La España Romántica' de David Roberts y Pérez Villaamil

Roberts, Torre árabe en Sevilla (Giralda), 1833 Downside Abbey, Stratton-on-the-Fosse.

Atravesando el bullicio que estos días remueve el centro de Madrid y se agolpa fotografiando el chaflán arbóreo del centro comercial Canalejas, podemos pasear la vista por paisajes idealizados y ciudades que ya no existen o, quizás, realmente nunca existieron tal como aparecen en los óleos y acuarelas expuestos en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La España Romántica reúne la obra de dos pintores que convergieron en un estilo común de paisajismo, en una especie de simbiosis que les llevó a tomar como modelos los mismos motivos y casi las mismas perspectivas, fascinados ambos por ciudades del sur de España que en el siglo XIX les causaron similar asombro. Fueron el escocés David Roberts (1796-1864) y el español Genaro Pérez Villaamil (1807-1854) cuyos cuadros se emparejan por primera vez en un auténtico diálogo artístico con los mismos referentes y similar pincelada.

El conjunto de obras que podemos ver en la calle Alcalá recorre vistas de paisajes y monumentos españoles –castillos, catedrales, conventos, palacios–, todos ellos mostrando un cuidado admirable por ofrecer hasta el último detalle arquitectónico, el mínimo requiebro. Las calles y recintos aparecen poblados generalmente por una selección de tipos locales que casi recuerdan al Bienvenido Mr. Marshall de Berlanga, o los cuentos de Las Mil y unas Noches, trasladados a una plaza española. La muestra arranca con el primer encuentro de Roberts y Villaamil en Sevilla durante el verano de 1833, que cambió el modo de este último de acercarse a la pintura de paisaje, y se cierra con la reacción de cada uno de ellos ante la realidad cambiante de sus respectivos países, casi veinte años más tarde. Entre ambos puntos recorremos la Alhambra de Granada, como una ensoñación sustentada en la literatura de Washington Irving, o la Mezquita de Córdoba con su bosque uniforme de columnas. Villaamil dirigió su atención también al centro y el norte de la Península, proyectando una imagen de modernidad basada en algunos avances técnicos, como nuevas líneas de ferrocarril y puentes que nos conducían al progreso de la ingeniería en aquellas épocas.

Figuran en la muestra obras capitales de colecciones públicas y privadas, españolas y británicas, como la National Galleries of Scotland, la Tate Gallery, el Victoria and Albert Museum, el Museo Nacional del Prado y las Colecciones Reales. Muchas de estas piezas no se han expuesto antes en España, entre ellas las magníficas vistas de la catedral de Sevilla, pintadas durante el encuentro sevillano de ambos pintores, que presta la abadía inglesa de Downside.

Hasta el 16 de enero / Real Academia de Bellas Artes de S. Fernando / 3 euros

3. Música y educación. 'Ruido, pulso, ritmo' en Fundación Juan March

'Ruido, pulso y ritmo' programa educativo-musical Fundación Juan March

Nada menos que desde 1975, lleva la Fundación Juan March organizando recitales para estimular la experiencia estética y musical del público joven. Esos conciertos, por los que ya han pasado casi un millón de estudiantes, se siguen celebrando los martes, y cada año asisten unos 5.500 estudiantes con sus profesores. Los próximos sábados 4 y 11 de diciembre la Fundación Juan March abrirá dos de esos recitales didácticos al público general, sin

Este sábado el recital se titula Ruido, pulso, ritmo: el mundo de la percusión, y estará protagonizado por el conjunto Boost, con la presentación de Ana Hernández-Sanchiz. En él se explorarán conceptos como el ritmo, desde su concepción más básica hasta formulaciones más complejas, empleando instrumentos de percusión muy diversos, objetos cotidianos como interruptores y lámparas, y electrónica grabada.

El programa está dividido en tres apartados: El pulso, donde se explorará en piezas como Le chant du serpent, del compositor alemán Eckhard Kopetzki (1956), un enérgico ritual protagonizado por ocho instrumentos de parche, palmas y gritos; en segundo lugar El ritmo, que incluirá piezas para instrumentos habituales de percusión como la batería y otros no tan habituales. Ceci n’est pas une valle de Alexandre Esperet, una obra de percusión corporal con sonido pregrabado cuyo título hace referencia a una pelota de tenis imaginaria; y, en tercer lugar, Polirritmia y polimetría, que aborda tres obras de Philip Glass, Kaija Saariaho y Minoru Miki que muestran cómo la riqueza y sofisticación de otras culturas ha inspirado a compositores occidentales.

Tanto este concierto del día 4 como el posterior del día 11 de diciembre, podrán seguirse por Canal March y Youtube a partir de las 12:00. El audio y vídeo de los conciertos estará disponible en canal.march.es.

4 de diciembre (12 h.) / Fundación Juan March / invitaciones online y taquilla

4. Teatro. 'Una historia de amor' de Alexis Michalik



'Una historia de amor' de Alexis Michalik Pablo Lorente

La quinta obra de Alexis Michalik, ganador de 10 premios Molière -los principales galardones teatrales de Francia- se representa en la Sala Verde de Teatros del Canal dirigida por el propio autor. Una historia de amor se estrenó en 2020 en París y supone su debut como dramaturgo y director en España. Desde su primera obra, Le Porteur d'histoire (2011), todavía en cartelera tras un récord de 2.500 representaciones, hasta Edmond (2016), que cuenta la génesis de la obra de Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, Michalik no para de obtener éxito tras éxito en el país vecino. Asumiendo las tareas de dirección, Michalik se ha rodeado de Félix Gómez, Loreto Mauleón, Aura Garrido y Almudena Cid, entre otros, para protagonizar esta obra, que permanecerá en cartel hasta el 19 de diciembre.

Una historia de amor es una comedia romántica que bajo su sencillo título trata del amor de Katia y Justine. Esta última, desaparece unos días después del nacimiento de su hija, concebida por inseminación artificial. También trata de la relación de Katia con Guillermo, su hermano escritor. A Michalik le gusta sorprender al público, y es experto en urdir historias "en las que no se sabe a dónde se va".

En el reparto, Nacho López se alternará con Félix Gómez en el papel de William, y Aura Garrido hará lo mismo con Silma López en el personaje de Inés. Para interpretar el papel de la hija se turnarán Alba Bersabé, Teresa Cordero, Alicia Chojnowski y Berta Sánchez.

Hasta el 19 de diciembre / Teatros del Canal / de 9 a 30 euros

5. Exposición bibliográfica. 'Los libros del rey Sabio'

Exposición 'Los libros del rey Sabio' en la Biblioteca Nacional Adolfo Ortega

El 23 de noviembre de 2021 se ha cumplido el octavo centenario del nacimiento de un rey singular, el único que la posteridad quiso apodar “el Sabio”: Alfonso X (1221-1284), rey de Castilla y León. Con motivo de esa conmemoración, la Biblioteca Nacional de España expone los códices alfonsíes originales que en ella se conservan y da cuenta de la inmensa producción promovida por el rey Sabio, cuya majestuosa estatua preside las escaleras de acceso a la biblioteca.

Centrándose en cuatro áreas del saber, Alfonso X aspiraba a dominar los tres tiempos en que el hombre organiza el eje de su vida en la tierra -el presente, el pasado y el futuro-, así como el tiempo que le espera más allá de la muerte, la vida eterna. La exposición, de muy reducidas dimensiones, se estructura en cuatro secciones que atienden cada una de esas áreas:

El derecho: la ordenación del presente, que muestra, entre otros, el Fuero real de 1255; La historia: la enseñanza del pasado, exhibe en sus vitrinas la fabulosa Historia Universal contenida en la Grande e general estoria (h. 1270); La ciencia: el conocimiento del futuro, donde encontramos libros de Astrología, traducidos del árabe, o Astromagia, para intentar conducir el futuro por el mejor camino para el Reino; El culto a la Virgen: el respaldo de la divinidad muestra la primera versión de las Cantigas de Santa María (h. 1270), que aún no incluía las preciosas miniaturas incorporadas a versiones posteriores. Esos lujosos códices se encuentran ahora también expuestos en la Biblioteca del Monasterio de El Escorial, en una muestra de la que ya dio días atrás.

Alfonso X pretendía investirse de sabiduría para obtener la máxima autoridad a través de ella, y de este modo abrir un nuevo modelo de monarquía basada en la ‘maiestas’, cualidad de grandeza. Para ello ordenó la elaboración de numerosos libros que cubrieran las cuatro áreas que antes mencionaba, incluso atribuyéndose la autoría de alguno de ellos, cosa que no fue cierta, obviando a los sabios cristianos y judíos que fueron realmente los hacedores de tales prodigios literarios.

Impresiona entrar en la pequeña (quizás demasiado pequeña) y oscura sala donde se exponen los originales del siglo XIII, admirar su estado de conservación, el papel que tocó el propio Rey hace ocho siglos, ver allí abierta la Estoria de España (1270-1283) que relata el transcurrir de los pueblos que habitaron y dominaron la Península Ibérica.

Hasta el 12 feb. / Biblioteca Nacional de España / gratuito previa inscripción

6. Cine. 'Pinocho' de Walt Disney en la Filmoteca Española

'Pinocho' (1940) de Walt Disney (fotograma de la película)

Tres años después de su extraordinario debut en el cine con Blancanieves (1937), Walt Disney estrenó dos películas: Fantasía y Pinocho, esta última una adaptación de un cuento de Carlo Collodi que será proyectada el sábado por la tarde en el cine Doré (en versión original subtitulada). La película deslumbró a los espectadores y ofreció un evidente avance en la técnica del dibujo y la animación de los personajes, en una historia que mantiene un cierto tono oscuro que todavía llama la atención. La música de la película logró un óscar y la canción When we wish upon a star, con su punto cursi, se convirtió con los años en una de las más populares del universo Disney.

El carpintero Gepetto vive con la ilusión de que Pinocho, la marioneta que ha fabricado, se convierta en un niño. Un día, un hada cumple su deseo y da vida al títere, aunque conservando su cuerpo de madera. A partir de entonces Pinocho tendrá un reto: demostrarle al hada que merece convertirse en un niño de carne y hueso. La historia sirvió a Disney para destacar algunos valores morales que deben mantenerse en la vida, como el cumplimiento de las promesas contraídas, para que la palabra pueda mantener su valor. Esta enseñanza debería practicarse desde la más tierna infancia, independientemente de que los niños hayan manifestado su intención de presentarse en una lista electoral.

Pinocho contiene una escena que es importante destacar, puesto que afianzó una técnica en el mundo de la animación con mucha brillantez. Consistía en el empleo de la Cámara multiplano, técnica que ya se había ensayado anteriormente, no sólo por Disney, pero que en Pinocho llevó a un resultado óptimo. La cámara parece atravesar el primer plano del dibujo mediante un zoom, y va alcanzando más profundidad conforme va avanzando por los planos que se determinen, generando una sensación de tridimensionalidad que, hoy nos parecerá una broma, pero en el año 1940 debió dejar al personal de pasta de boniato. Aquí podemos ver esta corta escena de una película que merece la pena verse en pantalla grande: