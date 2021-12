Xabier, en 'First dates': "Quiero mis derechos por ser una persona guapa, aporto a la humanidad buena imagen"

La visita de Xabier a First dates este miércoles no dejó indiferente a nadie, ya que el influencer dejó numerosas frases dignas de ser registradas en el libro histórico del programa de Cuatro.

"A mí Cupido, me ha escupido porque no me llega el amor", afirmó el vizcaíno. "Quiero mis derechos por ser persona guapa, aporto a la humanidad una buena imagen. Imaginaros que los extraterrestres nos están viendo desde arriba y ven todo gente fea, pues no van a querer bajar", aseguró.

Y añadió que "me ven a mí y seguro que a E.T. le encanto. Soy activista de la cirugía estética, la gente fea no. Yo siempre digo el plástico al mar no, el plástico a mi cara". Carlos Sobera le pidió que se definiera, y Xabier le contestó que "soy un travesti bohemio con actitud de niñata. Me gusta el 'niñateo'".

El presentador quiso que le explicara qué era eso del 'niñateo': "Es de gente joven, no lo vas a entender Carlos, es de Generación Z", le contestó el vizcaíno mientras Sobera, sorprendido, no paraba de reírse: "¡La madre que me parió!", exclamó.

Su cita fue Julen, que explicó como dio a conocer su condición sexual: "Cuando salí del armario lo anuncié en redes sociales porque colgué una foto con mi novio de entonces y todo el instituto se enteró".

"A mi madre le escribí una carta porque soy bastante tímido en casa y me cuesta contarle las cosas. La mejor manera fue escribírselo todo tal como lo sentía y se la dejé en la cama para que lo leyera", añadió el bailarín.

Tras bailar con Xabier nada más entrar en el local de Cuatro: "Menuda reina, ha venido aquí a darlo todo", reconoció Julen, ambos pasaron a la mesa para cenar, donde el influencer volvió a sorprender a todo el mundo con una particular oración a una diosa muy peculiar.

"Los guapos tendrían que tener más derechos", señaló el vizcaíno, que comentó que "Paris Hilton debería ser la presidenta de Estados Unidos, no tiene talento, pero tiene carisma y eso es muy importante".

"Paris es cómo Jesucristo, ha inventado muchas cosas: A los gays, las rubias, el selfie, a las Kardashian, ha inventado todo. Yo si Paris Hilton me quiere escupir, que me escupa", admitió Xabier para sorpresa de su cita.

Lo más sorprendente fue cuando el influencer le propuso al bailarín rezarle a la estadounidense: "Paris Hilton que estás en la tierra, danos hoy nuestro dinero de cada día. Perdona a la gente fea como nosotros perdonamos a la gente fea. No nos dejes caer en la tentación de ser feos y líbranos del mal". Julen, entusiasmado, admitió que "es una maravilla, me ha encantado habría que hacerlo todas las noches en casa".

Ambos fueron al reservado a tomarse el postre, donde se besaron apasionadamente, pero el bailarín reconoció que "he sentido que estaba besando a una amiga estando de fiesta. Ha estado bien".

Julen y Xabier, en ‘First dates’. MEDIASET

Después de tan peculiar velada, Xabier sí que quiso tener una segunda cita con Julen "para darnos la oportunidad de conocer a una buena persona". Pero el bailarín no quiso volver a quedar "porque físicamente no me ha atraído del todo". El vizcaíno no se lo tomó muy bien: "Te voy a llevar a Tanzania a que te coman los leones por decirme que no".