José Coronado, en 'El hormiguero': "No sé abrir ni el microondas ni la lavadora, soy imbécil, pero aprenderé"

Belén Rueda y José Coronado visitaron este miércoles El hormiguero para presentar su nueva película, La familia perfecta, una comedia familiar dirigida por Arantxa Echevarría que se estrenará en cines este viernes 3 de diciembre.

Belén Rueda y @_josecoronado_ nos explican de qué va “La familia perfecta” #RuedaCoronadoEH pic.twitter.com/1cvhvDnI9s — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 1, 2021

Pablo Motos quiso destacar de sus invitados que "es vuestro reencuentro desde la serie Periodistas -en 1998- y, por aquel entonces os pagaban en pesetas", a lo que Coronado contestó entre risas: "Pero pocas...".

Rueda añadió que "coincidimos en la película en El Cuerpo -rodada en el año 2012-, no obstante, como mi personaje estaba muerto, no teníamos texto en común".

"De aquella serie me llevé conocer a la mejor persona que he conocido nunca, el actor Álex Angulo", afirmó el intérprete. "Los periodistas nos decían que eso no pasaba en las redacciones de verdad", añadió su compañera.

Volviendoal filme, el presentador quiso saber si era cierta una anécdota que le había pasado a Coronado durante el rodaje: "¿Es verdad que no sabes abrir un microondas y te pasó en la película?".

El actor reconoció que "es verdad que no sé cómo se abre un microondas ni una lavadora, soy un imbécil por no saberlo, pero es que estoy dedicado a otras cosas. Prometo que aprenderé".