El Síndic de Barcelona, tras el incendio mortal: "Solo con una vivienda no haces frente a todas las discriminaciones que sufren"

Un familia formada por dos adultos y dos menores -uno de tres años y otro de cuatro meses- falleció el pasado martes en un incendio producido en el local ocupado en el que vivían, situado en la plaza Tetuan de Barcelona. La situación de infravivienda en la que se encontraba esta familia no es única en la capital catalana y es que, según datos del Ayuntamiento, 865 personas viven en locales o asentamientos de la ciudad, entre ellas, más de 200 menores.

El mismo martes, la Sindicatura de Greuges de Barcelona emitió un comunicado en el que avisaba precisamente de que la tragedia sucedida en la plaza Tetuan "no es un hecho aislado". Sobre esta problemática, 20Minutos ha hablado con el Síndic de la ciudad, David Bondia, quien tomó posesión del cargo el pasado octubre en sustitución de Maria Assumpció Vilà.

¿Situaciones de ocupación como la que han acabado en tragedia en plaza Tetuan son más comunes de lo que podemos pensar?

No es algo puntual. Mucha gente se encuentra en la misma situación. No podemos decir que las administraciones no hayan hecho cosas, pero sí que queremos poner sobre la mesa que estamos hablando de colectivos con múltiples vulnerabilidades por su situación administrativa irregular, de pobreza y de infravivienda. Esto es algo que se tiene que abordar de forma conjunta, por lo que entendemos que debe haber una coordinación entre administraciones. Lo que no tiene sentido es que, cuando pasa una cosa como esta, se vayan pasando la responsabilidad de unas a otras.

¿Qué ha fallado?

Se han hecho cosas bien, pero cuando ha pasado esto (la muerte de cuatro personas en el incendio) es porque algo ha fallado. Busquemos dónde se ha fallado para no volver a cometer los mismos errores. Deberíamos plantearnos por ejemplo que, si cómo estaban en este local era mejor que llevarlos a una pensión -lo único que podía ofrecer el Ayuntamiento de Barcelona-, que yo creo que sí, es que la solución de la pensión no era buena.

El tema de la infravivienda en locales comerciales lo estamos viendo en nuestros barrios cada día y se deben tomar medidas, como que, si hay un desahucio, colocar a la persona en una pensión no es viable. Es puro asistencialismo. Tenemos un problema de vivienda social y debemos empezar a plantear que las tres administraciones -Estado, Generalitat y Ayuntamiento- trabajen de forma coordinada para tener suficiente vivienda para hacer frente a esta situación.

¿Cómo se puede solucionar este déficit de vivienda pública en Barcelona?

Se debe crear más parque público de vivienda, lo que sería ideal para la ciudad, y también liberar las viviendas que no están siendo utilizadas. Debemos buscar lugares que puedan acoger una vida familiar digna y para ello hay que invertir. Muchas veces el argumento es que esto cuesta mucho dinero. Es evidente que cuesta mucho dinero, pero para eso están las tres administraciones, para invertir dinero en cubrir las necesidades de sus ciudadanos.

¿Cómo deben coordinarse las tres administraciones?

Entendemos que debería ser una garantía para una persona que se encuentra en Barcelona que haya tres administraciones que puedan garantizar sus derechos, como son la local, la autonómica y la estatal. Cada una debería trabajar en el ámbito de sus competencias para garantizarlos. Por ejemplo, alguien sin una situación regularizada no podrá optar a determinadas prestaciones. Pues que la administración competente acelere estas regularizaciones. En Barcelona, por suerte, tenemos el empadronamiento sin domicilio fijo (lo que permite acceder, por ejemplo a la tarjeta sanitaria).

"El Ayuntamiento, en algunos aspectos, está haciendo mucho más de aquello en lo que tiene competencias"

¿Cómo valora la gestión del Ayuntamiento en este aspecto social?

El Ayuntamiento de Barcelona, en algunos aspectos, está haciendo mucho más de aquello en lo que tiene competencias porque quienes las tienen no las están ejerciendo. ¿Son criticables algunas de las cosas que hace? Podríamos criticarlo, pero está asumiendo estas competencias, también porque es la administración más cercana, y la que ha de parar el choque. Sin embargo, en este sentido, debería haber una colaboración entre administraciones.

Ahora, con la crisis social del coronavirus, la gente acude a esta administración más cercana. Además, estamos viendo que el ámbito municipal ya no se limita a hacer lo que se decía de ellos, ejecutar decisiones tomadas a nivel nacional o autonómico, sino que está dando un paso adelante, y lo están haciendo muchas otras ciudades, no solo Barcelona. Piensan que, si desde el ámbito autonómico no se hace nada, ellos no pueden dejar a la gente desasistida.

Barcelona tiene a 865 personas viviendo en locales ocupados o asentamientos. ¿Cómo se soluciona a corto o medio plazo?

Se deben destinar fondos a cubrir las necesidades de estas personas. Es un tema de derechos humanos, por lo que el dinero no se debe invertir pensando solo en los costes, sino en la necesidad. Tenemos esta necesidad detectada y es tan simple como buscar presupuesto para cubrirla. También es necesario explicarlo bien a la ciudadanía, porque si no es muy fácil generar enfrentamiento de por qué a ellos sí y a otros no. El problema es que no hay suficientes políticas públicas para cubrir todas las necesidades básicas existentes.

La falta de vivienda no es el único factor de desigualdad que sufren las personas en esta situación. ¿Qué se debe hacer al respecto?

Seamos imaginativos en las soluciones. Lo que no podemos hacer es aplicar recetas únicas. Son colectivos en situación de pobreza pero dentro de ellos hay personas que viven diferentes realidades, como el caso de la familia fallecida, que además tenía una situación administrativa irregular. Son muchos factores que hacen que no haya una sola desigualdad, sino múltiples, y se deben abordar todas.

Es por esto que dándoles una vivienda no haces frente a todas las discriminaciones que sufren. Las medidas han de ser mucho más integrales. Estas personas quieren desarrollar proyectos de vida, educativos, laborales...y debemos pensar en unas administraciones y en unos Servicios Sociales que sirvan para desarrollar todas las capacidades de estas personas. La coordinación no han de ser solo medidas asistenciales, como un lugar en el que vivir. Necesitamos mucho más.

¿Qué hay que hacer tras lo ocurrido para evitar que vuelva a pasar?

Lo que debemos hacer es trabajar de forma continuada, no escandalizarnos solo cuando pasa algo así para después olvidarnos. Debemos trabajar de forma preventiva para que no vuelva a pasar. Es un problema de políticas públicas de la administración, pero también es un tema de sensibilización social.

"Nos duele cuando mueren personas, pero nos ha de doler también cuando no queremos ver esta realidad"

¿En qué sentido?

Los medios de comunicación tenéis mucha responsabilidad en concienciar sobre estas cuestiones. La sociedad civil ha de presionar a las administraciones para que no vuelva a ocurrir, pero también para no invisibilizarlo. Pasamos por asentamientos y locales ocupados y giramos la cara. Y nos duele cuando se queman y mueren personas, pero nos ha de doler también cuando no queremos ver esta realidad.

¿Cómo protegemos a los menores que viven en estas condiciones, y entre los que, desgraciadamente, hay dos víctimas en el suceso de Tetuan?

Se les ha de escolarizar y dar ayudas para que tengan las necesidades básicas cubiertas. El interés superior del menor siempre ha de estar por encima de todo y especialmente en niños en situación de vulnerabilidad. Estos menores tienen más derechos que nuestros hijos por la situación en la que se encuentran, y esto es muy difícil de explicar a la ciudadanía, pero se debe hacer.

Es inviable cómo están viviendo los niños que están en asentamientos. Y una cosa importante: son barceloneses y barcelonesas. Son ciudadanos, y lo que no podemos hacer es crear guetos, que es lo que está sucediendo, y una ciudad desigual. Vemos zonas y familias que no tienen ningún problema y otras que están en situación de extrema pobreza y la administración debe corregir estas desigualdades. Se deben incrementar los recursos y lo que haga falta para paliarlo. Pero esto, normalmente, no da votos.