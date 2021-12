Rajoy logra reunir a Casado y Ayuso tras semanas de distanciamiento y tensión por el control del PP de Madrid

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha logrado reunir en público a Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso en la presentación de su nuevo libro, Política para adultos. El encuentro se ha producido después de semanas de distanciamiento y tensión por el futuro del PP de Madrid, ya que la dirección nacional quiere retrasar el congreso regional y cuestiona que Ayuso tome las riendas, mientras que la líder madrileña quiere que el cónclave se celebre cuanto antes y desea liderar el partido en la Comunidad, como lo hacen el resto de presidentes autonómicos del PP en sus respectivos territorios.

En el acto, que se ha celebrado en el Casino de Madrid, todas las miradas estaban puestas en los ambos dirigentes del PP, a los que se les ha visto charlar durante varios minutos delante del 'photocall'. A efectos de protocolo, cada uno se ha colocado a un lado de Rajoy en la fotografía de la ceremonia, en la que también ha participado el portavoz nacional del PP y alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, y el periodista Carlos Herrera, encargado de presentar el libro.

Este último ha querido suavizar el reencuentro entre Casado y Ayuso señalando que "a veces se producen encuentros inesperados en Navidad". "¿Estará usted contento?", le ha preguntado acto seguido a Rajoy. "Como si fuese usted Papá Noel, ha conseguido reunir a la familia que hacía tiempo que no se veía, no porque no se quiera ver, no porque no se pueda ver, sino porque las circunstancias son lo que son", ha zanjado Herrera.

Casado y Ayuso no coincidían desde el pasado 19 de octubre, cuando ambos asistieron a las instalaciones del nuevo Campus de IE Tower, un acto al que también acudió Almeida. Desde entonces, sus caminos no se habían cruzado, a pesar de que sus agendas han coincidido en momentos puntuales. El ejemplo más claro se vivió el pasado sábado, en la manifestación convocada por sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil en contra de la reforma de la 'ley mordaza' que planea el Gobierno: aunque ambos dirigentes asistieron, evitaron aparecer juntos.

Rajoy, que esta mañana confesaba tener "mucha ilusión" de que Casado y Ayuso asistieran al evento, ha preferido obviar el tema por la tarde y se ha desecho en elogios para ambos. Sobre Casado, ha asegurado que "debe asumir pronto la presidencia de este país para el bien de todos". Y en favor de Ayuso, ha comentado que fue "muy valiente" al ser "capaz de tomar decisiones en momentos muy difíciles", aún cuando era "objeto de críticas absurdas por la izquierda madrileña", de las que ha puntualizado que, la referida al hospital Zendal, fue la que más le sorprendió.

A la ceremonia también han acudido otras personalidades destacadas de Génova como Pablo Montesinos, Jaime de Olano y Ana Pastor, así como la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra o el presidente autonómico de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.