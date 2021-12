Los colaboradores de 'Sálvame' revelan los presentadores que consideran más antipáticos: Paz Padilla, Jorge Javier...

Este miércoles, los colaboradores de Sálvame se han mostrado más sinceros que nunca y se han abierto, tanto con las opiniones positivas como con las negativas. Ha sido al hablar de Lara Álvarez, quien ha confesado que necesitó ayuda psicológica tras la muerte de su abuela.

En ese momento, Marta López ha empezado a alabar a su compañera de cadena, pero le han echado en cara que lo decía porque era presentadora y no una concursante de un reality. "Hay pocas personas en Telecinco que sean tan agradables como Lara", ha insistido la tertuliana.

Entonces, Jorge Javier le ha preguntado a Mara López que qué presentador había sido el más antipático con ella, momento en el que Kiko Matamoros se ha animado a intervenir.

"Según mi experiencia, yo creo que la más antipática conmigo ha sido María Patiño", ha asegurado el tertuliano. Después, le han preguntado a Belén Esteban, que también se ha atrevido a decir el nombre de Paz Padilla.

"No es porque sea mala conmigo. No me llevo mal con ella, tengo buena relación, pero tengo que ser honesta. Yo hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con ella y alguna vez hemos tenido alguna trifulca", se ha sincerado.

Después de publicidad, Marta López ha vuelto a tomar la palabra para contestar a la pregunta: "Yo la peor experiencia que he tenido fue con María Teresa Campos". Pero, después, también ha contado su opinión sobre sus momentos con Jorge Javier: "A veces me pareces supersimpático y otras veces me das mucha caña y me resulta desagradable".

"Yo con Jorge Javier depende, porque tú y yo llevamos muchos años juntos y hemos tenido mil movidas", ha comentado Belén Esteban. "En cosas que suceden en la vida no estamos de acuerdo, y muchas veces chocamos. Y hemos tenido movidas gordas".

Canales Rivera también ha comentado de soslayo que ha tenido algún encontronazo con el presentador de Sálvame en el que le ha reprochado ciertas cosas fuera de cámara.