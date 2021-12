Secretaria de Estado de Infraestructuras cree que "pueden mejorar muchas cosas" en Cercanías en el corto plazo

Así se ha pronunciado Pardo de Vera este miércoles en València, donde ha acudido al foro IvieLab, donde ha impartido la conferencia 'Transformaciones y retos del sector del transporte y logística', y ha hecho hincapié en la necesidad de "poner mucho más en el centro al ciudadano" en el sector del transporte.

En cuanto a Cercanías, ha prometido ir "todo lo rápido que se pueda", ya que sino, se perderán "fondos europeos". En el caso concreto de València, ha apuntado a la necesidad de potenciar las obras del túnel pasante y la doble plataforma, ya que con la "actual saturación" de la línea, es "urgente acelerar al máximo posible".

De hecho, ha admitido que existe un "deterioro en la percepción de las Cercanías", algo que "debe preocupar" ya que hay una "situación estructural de fondo que lleva a esto". Y es que, según ha apuntado, "desde 2005 se venían invirtiendo de manera lineal unos 250 millones al año en mantenimiento en toda España" lo que lleva "de inmediato a la obsolescencia de las infraestructuras".

Por otra parte, en referencia al transporte ferroviario de mercancías, Pardo de Vera ha considerado que es la "asignatura pendiente" de España, ya que la política anterior sobre esta cuestión "ha sido un fracaso".

Por ello, ha abogado por aprovechar los fondos europeos y la situación de emergencia climática para impulsar este sector, aunque ha pedido "no confrontar entre territorios". No se ha mostrado partidaria de otorgar ayudas en general, pero ha matizado que este sector "parte de bajo cero", por lo que hay que utilizar "herramientas para hacer palanca".

CORREDOR MEDITERRÁNEO

La secretaria de Estado ha explicado que la estrategia española de transporte ferroviario de mercancías se centra en dos ejes fundamentales: el Corredor Mediterráneo y el eje Algeciras-Madrid-Zaragoza.

En cuanto al corredor, ha indicado que se está trabajando para prolongar la autopista ferroviaria desde Barcelona hasta Valencia. No obstante, ha abogado por "pensar en grande" y "no prometer aquí todas las autopistas ferroviarias del mundo para que no las vaya a utilizar nadie".

Y es que para la secretaria de Estado, la utilización de los corredores es "clave", y no es algo que se haya tenido en cuenta siempre. Así, ha criticado la injerencia política en la materia, y ha abogado por seguir el criterio de los técnicos aunque "no guste". "Los técnicos somos los villanos", ha ironizado.

Por lo que respecta al retraso en el corredor, Pardo de Vera ha lamentado la "falta de apuesta decidida" al respecto que ha habido tradicionalmente, pero ha remarcado que el Gobierno actual impulsa este proyecto "rotundamente". "Ya no puedo decir que es una urgencia, es que es absolutamente un sin sentido que estemos como estamos", ha agregado.

"ÉRAMOS ADICTOS AL AVE"

El conseller de Obras Públicas, Arcadi España, ha presentado la comparecencia de Pardo de Vera, y ha remarcado las "tareas pendientes" de las infraestructuras ferroviarias en España: las Cercanías y el transporte de mercancías.

Y es que, en este país "éramos adictos al AVE", ha aseverado España, lo que ha generado tasas muy bajas de transporte de mercancías por ferrocarril en comparación con Europa. También ha criticado el conseller que "todo pase por Madrid", algo que "no hay que ser ningún experto para ver que no tiene mucho sentido".