La Comunitat Valenciana es promociona a Madrid com a "fàbrica de bellesa" per a rodatges audiovisuals

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, amb els Productors Audiovisuals Valencians (PAV), han presentat aquest dimecres en la capital espanyola 'La Comunitat Valenciana com a plató de rodatge' per a donar a conéixer l'estratègia impulsada per la Generalitat, així com els avantatges i la diversitat de localitzacions amb les quals compta la Comunitat Valenciana.

Colomer ha destacat que "la gravació de sèries, pel·lícules i documentals s'ha convertit en un canal i fórmula de projecció del territori turístic". En aquest sentit, ha assenyalat que "el cinema és un gran aparador per a la nostra destinació que ens permet posicionar-nos en el món i en els desitjos dels mercats".

"La Comunitat Valenciana és molt fèrtil en recursos, com a patrimoni històric, paisatge, rutes, la Terra dels Borgia" ha recalcat el secretari autonòmic, que manté que aquesta autonomia és "una fàbrica de bellesa amb grans atributs i relats que ens fan especials".

A més, ha posat l'accent que "el cinema s'ha convertit en una fórmula per a guanyar prestigi i posicionament en l'imaginari i en la voluntat de la gent per a vindre al nostre territori". De la mateixa manera, ha manifestat la seua satisfacció per la celebració a la Comunitat Valenciana de l'any Berlanga i dels Goya.

En l'esdeveniment han participat representants de les principals Film Offices de la Comunitat, com Peníscola, València i Benidorm, que han exposat els avantatges de rodar en territori valencià.

GUIA 'BERLANGA A LA VISTA'

A més, s'ha presentat la nova guia 'Berlanga a la vista', editada per Turisme, que mostra un recorregut que vertebra la Comunitat Valenciana a través de les pel·lícules del cineasta valencià, rodades en el nostre territori, i que, es complementa amb una aproximació a tots aquells elements que destaquen el caràcter mediterrani de la seua obra: la gastronomia, la presència de les bandes de música, la pirotècnica, el mar o l'alegria i la bullícia de la vida en el carrer.

Aquesta presentació, realitzada en l'Acadèmia de Cinema de Madrid, s'emmarca dins del conveni de col·laboració entre Turisme i l'Associació PAV, dotat amb 70.000 euros, per a fomentar el turisme cinematogràfic de la Comunitat Valenciana per a l'any 2021. Un acord que, entre altres accions, ha permès promocionar la Comunitat Valenciana en el Festival Internacional de Cinema de Berlín (Berlinale) i que durant aquest mes de desembre estiga present en Focus, un dels esdeveniments més importants dirigit localizadores cinematogràfics.