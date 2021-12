Cultura destina 1.200.000 euros per a la reforma d'espais escènics en 2022

Per a la present convocatòria solament s'admetran sol·licituds que incloguen projectes d'inversió el pressupost de la qual d'execució material no supere els 75.000 euros, i la quantia individual serà sempre del 70 per cent del cost de la inversió, detalla la Generalitat mitjançant un comunicat.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies a explicar des del següent dia al de la publicació de la resolució de convocatòria i es destinen als centres culturals o part d'aquests, que les seues característiques són adequades per a la representació d'arts escèniques i musicals davant el públic.

A la convocatòria podran optar les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, que tinguen la propietat dels immobles, així com ens i organismes públics creats per entitats locals i les empreses, les entitats i les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada gestores de sales públiques o privades que tinguen la gestió dels espais escènics i compten amb autorització per a realitzar aquestes millores d'instal·lacions i equipaments.

Segons assenyala la Conselleria de Cultura, les ajudes econòmiques finançaran les obres que es realitzen en 2022 i han de comprendre "l'execució de qualsevol classe d'obra de rehabilitació o millora de l'espai escènic", fins i tot la seua ampliació mitjançant l'habilitació d'espais annexos a aquest. També poden incloure's actuacions referides a les instal·lacions escèniques i a l'equipament de la sala en un sentit ampli.

La subvenció es destinarà a espais escènics en funcionament, a espais que, encara que esten tancats, s'acredite que amb les inversions podran obrir-se en la temporada o el curs següent i a espais de construcció recent que certifiquen la conclusió de les obres en presentar la sol·licitud de la subvenció i justifiquen, amb els documents que procedisca, la possibilitat de posar-se en funcionament en la temporada o el curs següent.