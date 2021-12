La Xunta destinará más de seis millones de euros en 2022 a "poner en valor" las siete reservas de la biosfera gallegas

Así lo ha avanzado la conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, durante la inauguración este miércoles de una exposición itinerante -que arranca en Lugo- sobre estos "espacios de valor incalculable en Galicia", que suman una superficie terrestre de más de una hectárea.

Acompañada por la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez; y el delegado territorial de la Xunta en la provincia, Javier Arias; la titular de Medio Ambiente ha indicado que los recursos que se reservan para 2022 permitirá llevar a cabo acciones y proyectos para "desarrollar el potencial de las reservas, que pongan en el punto de mira a nivel mundial las excelencias naturales y paisajísticas de Galicia".

La responsable del departamento autonómico ha detallado que un 50% del presupuesto, 3,2 millones de euros, se destinará a ayudas para los 86 ayuntamientos incluidos en alguna de las siete reservas, y a las entidades sociales, ambientales y montes vecinales en estos municipios.

Otra partida, de 1,85 millones, será para los gestores de las reservas As Mariñas coruñesas e Terras do Mandeo, Terras do Miño, Os Ancares lucenses y Montes de Navia, Cervantes e Becerreá y el Área de Allariz. Por último, la Xunta empleará 1,3 millones de euros para promover actuaciones en las tres reservas que gestiona directamente -Río Eo, Oscos e Terras de Burón, reserva transfronteriza del Gerês-Xurés, y Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel, "para llevar a cabo actuaciones para la creación de infraestructuas de uso público y, en el caso de la Ribeira Sacra, un plan de señalización y visibilidad".

EXPOSICIÓN DE LAS RESERVAS

Con motivo del 50 aniversario de la creación del programa Persoa e Biosfera (MAB), la Xunta llevará a las siete ciudades gallegas "el valor y riqueza natural de las reservas de la biosfera de Galicia" mediante una exposición diseñada por la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, en colaboración con el Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida).

La campaña, además de Lugo, visitará la ciudad de Ourense desde el 8 al 11 de diciembre; a Vigo llegará el 13 de diciembre y a Santiago de Compostela del 18 al 21 de diciembre; en Ferrol podrá visitarse desde el 23 al 26 de diciembre; en A Coruña permanecerá a partir del 28 de diciembre y hasta el 2 de enero; y concluirá su camino en Pontevedra, donde se podrá visitar en enero.