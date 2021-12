Miriam Borham-Puyal, profesora de la USAL, premio de investigación 'Enrique García Díez' de literatura en lengua inglesa

La profesora de la Universidad de Salamanca (USAL) Miriam Borham-Puyal ha sido galardonada con el premio de investigación 'Enrique García Díez' de literatura en lengua inglesa en su edición de 2021 por su obra titulada 'Contemporary Rewritings of Liminal Women. Echoes of the Past', publicada en 2020 por la editorial Routledge.