Arcadi España planteja la "emergència administrativa" davant l'emergència climàtica

Per a España, davant l'emergència climàtica, l'administració ha de ser àgil per a poder aplicar la normativa per a lluitar contra el canvi climàtic i la transició ecològica i energètica, arreplega la Generalitat en un comunicat.

A més, segons el titular de Territori, la gestió pública quant al paisatge, l'ordenació del territori i la lluita contra el canvi climàtic ha de ser també ordenada, justa i acompassada a la realitat: "No és el mateix aplicar unes mesures en un moment de crisi que de creixement econòmic".

En aquesta línia, ha insistit que la protecció del territori és compatible amb el progrés i l'ocupació i en la necessitat de preservar-ho. "El paisatge -ha manifestat- no només és un actiu cultural i natural, té un element emocional que ens evoca a la nostra infància".

Per açò ha defès que "la Generalitat sempre ha sigut valent en la protecció del paisatge" i ha posat com a exemple la LOTUP, els programes de protecció del paisatge.

En aquest seminari, organitzat per la càtedra de Participació Ciutadana i Paisatges Valencians i el vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València, representants de la comunitat acadèmica i de les institucions públiques analitzen durant dos dies la transcendència a Espanya de l'adhesió al Conveni Europeu del Paisatge.