Antonio Montero niega haber tonteado con Cissy: "No estaría con una persona trans, no he evolucionado lo suficiente"

La semana pasada, la exconcursante de La voz Cissy apareció en Sálvame para asegurar que tuvo algo con Canales Rivera, pero la echó de la habitación cuando se enteró de que era una mujer trans. Sin embargo, este miércoles, la artista ha vuelto a intervenir para señalar a otro colaborador.

Antonio Montero ha sido el tertuliano con el que Cissy ha asegurado que tuvo un tonteo. "Lo conocí en un evento de la radio. Conocí a su mujer, a su hermano. Fue un encuentro un poquito picante, diría yo. Le noté ese sexto sentido que tenemos las mujeres, entre comillas", ha comentado haciendo alusión a que es trans.

"Está falto de rumba. Me miraba con ojitos de carnero degollado. Ese día se quedó con las ganas", ha asegurado. "Su mujer no se enteró de nada porque estaba un poco desubicada".

"Tuvimos mucha química y tonteo", ha añadido. "Me dijo: 'No me importaría nada tener un rollito contigo' [...] No se dio cuenta de que yo era una mujer trans". Después, ha mencionado su encuentro con Canales Rivera y ha dicho que no cree que Antonio Montero "esté tan bien dotado" como el torero.

"No me acuerdo, palabra de honor", ha respondido el tertuliano. "Que yo no me acuerde de personas y nombres es frecuente, pero de caras. Si hubiera tonteado con ella, me acordaría".

"Yo no le habría tirado los tejos", ha asegurado. "No tendría una relación con una persona trans, pero no por nada, sino porque todavía no he evolucionado lo suficiente".

Después, Kiko Matamoros y Jorge Javier Vázquez han revelado una información que Antonio Montero no quería que se supiese. "Cuentan que en el congelador de Cissy había restos biológicos de otras personas", ha comentado el presentador.

"El otro día cuando ella salió a mí me escribe una persona, era quien le alquilaba la casa. No pagaba y hubo que echarla. Y cuando la echaron, en su congelador había restos biológicos", ha aclarado Antonio Montero.