Giner pide a Ribó iniciar los trámites para que el entorno de la Lonja sea también Patrimonio de la Humanidad

Giner ha realizado esta propuesta coincidiendo con el 25 aniversario de la declaración de la Lonja como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco.

"Queremos recordarle a Ribó que tiene un reto con el centro histórico de la ciudad. No se trata de convertir esto en un parque temático, se trata de dignificar el centro de València. Por eso, hemos propuesto que la declaración de la Lonja como Patrimonio de la Humanidad se extienda y se amplíe a su entorno", ha expuesto.

Por otra parte, el portavoz de Cs ha reclamado que el Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella Nord, que entra formalmente en vigor esta jornada con sanciones a los vehículos que accedan a ella sin autorización, se retrase.

"Le pedimos a Ribó, por enésima vez, que retrase esta decisión hasta que acaben las obras" en el centro histórico, ha indicado Fernando Giner. Así, ha solicitado al primer edil que "durante esa prórroga, se siente a hablar con los vecinos y con los falleros".

"Nosotros, desde Cs, no entendemos que un turista pueda entrar en el centro histórico de la ciudad y que un fallero o un vicentino no pueda tener acceso", ha lamentado. "Ribó tiene que entender que el centro de la ciudad de València tiene años de tradición, de cultura y de fiestas y que esto no se lo puede cargar de un plumazo", ha agregado el portavoz de Cs.

PLAZA DE LA REINA

Asimismo, sobre la reforma de la plaza de la Reina y los hallazgos arqueológicos encontrados en ella, Fernando Giner ha hablado de "absurda carrera" y de "guerra de plazas entre PSOE y Compromís -los dos integrantes del equipo de gobierno municipal-".

"No están contando con los vecinos" ha criticado. Tras ello, ha asegurado que lo "peor" es que "los restos arqueológicos que han encontrado han decidido taparlos". "Este es un ejemplo de la poca planificación y falta de cariño por nuestra historia", ha aseverado.