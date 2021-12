Aragó, À Punt, Cabanyal, Castelló... FGV canviarà el nom de 21 estacions i parades de Metrovalencia

Els usuaris de Metrovalencia no sols es trobaran amb una nova línia en 2022, la L10 (Alacant-Natzaret), sinó que també veuran el canvi de denominació en 21 estacions i parades de la xarxa, principalment en el tramvia que recorre la façana marítima. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) modificarà aquestes denominacions "amb l'objectiu de simplificar-les, millorar la identificació de les mateixes i adaptar-se als canvis urbans de la ciutat de València i l'àrea metropolitana", segons han informat aquest dimecres des de l'empresa pública.

En total, huit estacions de metro, 12 parades de tramvia i una instal·lació intermodal (metro-tramvia) veuran renovades les seues actuals denominacions en els milers de cartells d'horaris, plans zonals, generals i de barri, distintius direccionals o termòmetres de línia.

Així, per exemple, l'estació d'Aragón passarà a ser Aragó, la parada de TVV es denominarà À Punt després de l'obertura de la nova radiotelevisió pública autonòmica, les estacions d'Alboraya canvien el seu nom per Alboraia, Castelló substituirà a Villanueva de Castellón després del canvi de nomenclatura del municipi de la Ribera, i en el districte marítim s'implantaran noms com Cabanyal, Canyamelar, Neptú, Marina de València, entre altres canvis.

Com ha explicat la directora gerent d’FGV, Anaïs Menguzzato, els canvis proposats, resultat d'un estudi encarregat a la Universitat de València, "tenen com a finalitat associar la nova denominació al barri o zona en la qual se situen perquè siguen més fàcils de localitzar les parades i estacions, acostar-les als veïns i veïnes de les ciutats i, en definitiva, fer més pròxim i amable el transport públic".

Així mateix amb aquest estudi, apunten des d'FGV, s'avança en la normalització lingüística de les nomenclatures d'estacions i parades de la xarxa de Metrovalencia. Un exemple és la parada de Marítim-Serradora, que combinava dos termes, un en valencià i un altre en castellà, i que ara passarà a denominar-se Marítim o les parades d'Aragón i Rosas, que passaran a denominar-se Aragó i Roses, respectivament.

Pla complet de la xarxa de Metrovalencia amb els canvis de denominació. FGV

Les modificacions proposades s'aplicaran amb la posada en servei de la nova línia 10 Alacant-Natzaret en el primer semestre de 2022 que ampliarà i canviarà l'actual xarxa de Metrovalencia. La directora gerent d'FGV ha detallat que s'ha triat aquesta data "per motius d'eficiència, ja que la inauguració de la nova línia 10 en el primer semestre de 2022 comportarà la renovació de la senyalètica de la xarxa de Metrovalencia".

Estudi de la Universitat de València

L'estudi que s'ha pres com a referència per a dur a terme aquests canvis ha sigut dirigit per Joan Carles Membrado, del departament de Geografia de la Universitat de València, que ha analitzat de manera detallada les estacions i parades que haurien de ser mantingudes, algunes d'elles perquè ja estan molt consolidades entre la població, i aquelles que són susceptibles de millora.

Per a completar l'estudi s'ha situat geogràficament cadascuna de les estacions i parades, s'ha consultat bibliografia diversa (publicacions científiques i articles de premsa) i s'ha fet un treball de camp per a establir una sèrie de criteris de preferència nominativa. Els criteris utilitzats s'han basat en aspectes geogràfics, històrics o tradicionals; i lingüístics, donant preferència a l'ús del valencià.

Modificacions per línies

En el metro, en la línia 1, Villanueva de Castellón passarà a nomenar-se Castelló per a recollir la nova nomenclatura de la localitat que va aprovar el Ple del Consell i que recull el Butlletí Oficial de l’Estat. En la Línia 2, Torre del Virrei serà Gallipont-Torre del Virrei; Benaguasil 1r es convertirà Fons de Benaguasil; i Benaguasil 2, l'estació més pròxima al nucli urbà del municipi, farà el propi amb Benaguasil, amb el que es millora la identificació de les estacions.

En les línies 5 i 7, Aragón passarà a dir-se Aragó i en les Línies 3 i 9 Alboraya-Palmaret es dirà Alboraia Palmaret i Alboraia-Peris Aragó es denominarà Alboraia Peris Aragó. D'altra banda, en les Línies 3, 5 i 9 Rosas serà Roses. En aquests casos s'ha avançat en la normalització lingüística, com recomanava l'estudi de la Universitat de València.

En el tramvia, a més de l'anunciat canvi de Tarongers per Tarongers-Ernest Lluch, es procedirà a la modificació de Grau Canyamelar per Marina de València; Mediterrani per Canyamelar; Marina Reial Joan Carles I per Neptú; La Marina per Cabanyal; Les Arenes per Platja Les Arenes; Eugènia Vinyes per Platja Malva-rosa; Serradora per Beteró; Primat Reig per Trinitat; Estadi del Llevant per Estadi Ciutat de València; TVV per À Punt; i Santa Gemma-Parc Científic UV per Parc Científic amb el que s'aconseguirà una millor identificació de les parades, es donarà més rellevància als barris, destacant en aquest sentit els canvis de denominació que es produiran en El Cabanyal i al llarg de la façana marítima i, a més, les nomenclatures s'adaptaran als diferents canvis urbans de la ciutat.

Finalment, l'estació de Marítim-Serradora, que acull tant a les Línies 5 i 7 de metro com a les Línies 6 i 8 de tramvia en una instal·lació intermodal, passarà a denominar-se Marítim.

Tarongers-Ernest Lluch

La parada de tramvia de Tarongers de Metrovalencia, per la qual discorren les línies 4 i 6, ha canviat recentment la seua denominació per a homenatjar i recordar la figura del catedràtic d'Economia de la Universitat de València Ernest Lluch, assassinat per ETA el 21 de novembre de 2000, coincidint amb l'aniversari de la seua mort el mes de novembre passat.

S'ha triat aquest punt de la xarxa perquè és el més pròxim a la Facultat d'Economia de la Universitat de València, on va impartir classes entre 1970 i 1980 i perquè també està molt prop del carrer que li va dedicar la ciutat de València en nomenar-lo fill adoptiu, situat entre aquesta facultat i el camp d'esports del Campus de Tarongers.