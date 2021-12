Marc-André Hamelin interpreta amb l'OV la 'Rapsodia sobre un tema de Paganini' de Rajmáninov

Hamelin, caracteritzat per les seues interpretacions "lluminoses, de gran calidesa i d'una tècnica formidable", torna d'aquesta manera a la programació de l'auditori valencià després del seu exitós debut fa dotze anys, segons ha explicat el Palau de la Música en un comunicat.

L'obertura 'El diablo en Sevilla' del valencià Melchor Gomis i la Simfonia nº 4 'Romántica' d'Anton Bruckner completen aquest quart concert d'abonament.

Un programa que la presidenta del Palau, Gloria Tello, ha qualificat de "molt bé escollit", ja que el públic assistent "podrà gaudir de la combinació del romanticisme tardà de les cèlebres obres de Rajmáninov i Bruckner, amb l'obertura de Gomis, un compositor valencià que va triomfar a París, i a qui recordem en aquesta temporada tan especial dedicada a les compositores i compositors de la nostra terra", ha destacat.

Per la seua banda, el director del Palau, Vicent Ros, ha destacat que la visita de Marc-André Hamelin "enalteix encara més la presència d'excel·lents pianistes que ens visiten aquesta temporada", ja que està considerat com "un dels concertistes més prestigiosos de l'actualitat, verdadera icona del teclat que sorprèn per la seua musicalitat i arrolladora tècnica", ha conclòs Ros.

Durant la temporada 2020/21, Hamelin va tocar amb les simfòniques de Detroit i Mont-real i l'Orquestra de Cleveland, oferint els concerts en streaming, així com un recital en viu en el Festival International de Launadière.

La temporada anterior va fer l'estrena mundial del Concert per a piano de Ryan Wigglesworth en els BBC Proms de Londres i recitals en el Carnegie Hall, Wigmore Hall, Filharmònica Estatal de Moscou, Festival d'Heidelberg i Ascona, Praga, Munic, Frankfurt, Stuttgart i Montecarlo.

També compon, amb quasi 30 composicions al seu nom. La seua obra més recent, 'Suite à l'ancienne', es va estrenar al febrer del 2021.

Nascut a Mont-real, ha sigut premiat per l'Associació Alemanya de Crítics i ha rebut set premis Juno i onze nominacions als Grammy, el Premi Jean Gimbel Lane 2018 de la Universitat Northwestern i va ser guardonat amb el Paul d'Hueck i Norman Walford Career Achievement Award de l'Ontario Arts Foundation.